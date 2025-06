Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia 3-0

Zappacosta, sgusciando via dalla zona laterale fino all'area di rigore avversaria, dove il suo pallone rasoterra all'indirizzo dei compagni è respinto dalla difesa italiana. Al 14' errore in costruzione di Bastoni, Nusa recupera il pallone nel cerchio di centrocampo e taglia verso la trequarti, per poi servire con un filtrante Sorloth: l'attaccante dell'Atletico Madrid a tu per tu con Donnarumma non sbaglia e sblocca il match. Al 34' lancio del portiere Nyland, controllo volante di Thorsby sulla

trequarti che serve Nusa che si porta la palla avanti con il tacco liberandosi di Rovella, poi si accentra tra il laziale e Di Lorenzo e al limite dell'area calcia in porta per il 2-0. Al 42' arriva il tris con Odegaard che serve con una verticalizzazione Haaland, che

parte dietro la linea del fuorigioco della difesa italiana, dribbla Donnarumma e mette la palla in rete con il destro, a

porta vuota. Nel secondo tempoi i ritmi si abbassano con la Norvegia che gestisce il pallone e gli azzurri che non riescono a reagire, non riuscendo mai a tirare in porta. Al 66' Berg tira forte di prima dal limite dell'area, con il pallone che sbatte sul palo a Donnarumma battuto. Al 91' arriva la prima conclusione in porta dell'Italia.con un colpo di testa di Lucca. Italia a tratti irriconoscibile dominata dalla Norvegia in lungo ed in largo, che lunedì contro la Moldavia, a Reggio Emilia, non può più sbagliare.





