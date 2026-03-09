Il derby accende il dibattito: il Milan ha riaperto il campionato?

INTER, CONTA LA TESTA

Il dibattito è aperto: la vittoria del Milan nel derby ha riaperto il campionato? L’Inter ha ancora sette punti di vantaggio, che sicuramente rappresentano un ottimo margine. Ma qui non è soltanto una questione aritmetica, c’entra anche l’aspetto psicologico. Chi insegue ora ci crede davvero, chi è davanti inizia a temere la beffa. I nerazzurri probabilmente avevano sperato di poter chiudere i conti in anticipo, ora si devono riconnettere sul campionato: come un ciclista che pensa di poter rallentare l’andatura per gestire e invece deve riprendere a pedalare forte. E la condizione atletica non sembra essere quella di un mese fa. Nel derby hanno inciso assenze pesanti come quelle di Cahlanoglu, Thuram e Lautaro Martinez, uno che – al di là dei gol- sa dare alla squadra l’elettricità che ieri sera è mancata: ma c’è un altro aspetto da considerare, la squadra di Chivu continua a fare troppa fatica nelle sfide decisive, contro avversari di livello.

MILAN, SERVE CONTINUITA'

Il contrario del Milan, che con Massimiliano Allegri raramente sbaglia nei grandi appuntamenti. L’atteggiamento tattico contro avversari forti è spesso stato azzeccato: blocco basso, difesa a oltranza e ripartenze: magari non spettacolare, ma sicuramente efficace. Ai rossoneri semmai è mancata la continuità, con i tanti punti lasciati contro le provinciali. Poi bisogna sottolineare che quasi mai il Milan in questo campionato è stato dominante: tante volte l’ha sfangata con il corto muso. Un aspetto che non tranquillizza affatto gli interisti, anzi. Il Milan, che poteva essere tagliato fuori dalla corsa al titolo già da tempo, in realtà è ancora lì. E adesso fa paura.

CALENDARI A CONFRONTO

Mancano dieci giornate alle fine, trenta punti a disposizione. Si guarda al calendario. L’Inter dovrà rialzarsi e dare risposte nelle prossime settimane. Nell’ordine Chivu dovrà affrontare Atalanta, Fiorentina, Roma e Como: partite non semplici, poi la strada sembra spianare con Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Hellas Verona e Bologna. Più frastagliato il percorso del Milan, atteso da qualche saliscendi: i rossoneri dovranno affrontare Lazio, Torino, Napoli, Udinese, Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Il peso specifico degli avversari sulla carta sembra più o meno simile. Ma non si gioca sulla carta, ma sul campo.



