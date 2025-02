F1 75 Live del 18 febbraio, l’evento dalla O2 Arena di Londra: cosa c’è da sapere e come seguirlo in diretta tv e streaming online Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il conto alla rovescia in vista dell’inizio della nuova stagione di F1, quella 2025, è praticamente cominciato dal preciso momento in cui si sono spente le luci dalla festa del podio del GP di Abu Dhabi 2024. Un frangente in cui a salire sul gradino più alto è stato Lando Norris, con le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc a completare il trittico. Una vittoria, quella del pilota britannico, che ha permesso alla McLaren di laurearsi campione del mondo nel campionato costruttori. Un risultato che mancava nella bacheca del team dal 1998.

Si sono contati i mesi e le settimane, ora si contano le settimane e i giorni. Perché la nuova stagione di F1 2025 sta per partire. Il primo semaforo verde, quello delle prime prove libere del Gran Premio d’Australia, è fissato alle 2.30 (ora italiana) del 14 marzo. Lo start della gara invece alle 5.00 del mattino di domenica 16 marzo. Da quel momento saranno nove mesi di grande fermento per gli appassionati, con 24 appuntamenti a scandire altrettanti weekend a cadenza irregolare (qui trovate il calendario completo con tutte le date e gli orari di gare e sprint race).

Possiamo dire però che, per quanto i motori restino spenti, la stagione di F1 2025 si apra ufficialmente questa sera, con il via alle 21.00 ora italiana del “F1 75 Live - The Show at the O2”. A partire da quell’ora il circus della F1 darà vita a uno spettacolo unico nel suo genere, per celebrare al meglio i 75 anni dalla sua fondazione.





F1 75 LIVE, DALLA TV ALLO STREAMING ONLINE: COME SEGUIRE L’EVENTO

Un grande momento per il motorsport (e non solo) verso il quale sono ovviamente puntati gli occhi di tutti, dagli addetti ai lavori agli appassionati. Dieci scuderie, venti piloti e molto, molto altro – dai Take That a Machine Gun Kelly con la loro musica, giusto per citare un paio di protagonisti “non motoristici” – ad animare un evento che rappresenterà il primo importante tassello per la F1 nel 2025. Il primo evento ufficiale del circus, tra l’altro, a mostrare Lewis Hamilton di rosso (Ferrari) vestito.

Circa sette minuti a disposizione per ogni scuderia, un lasso di tempo utile per cominciare a familiarizzare con quelli che saranno i protagonisti delle sfide dei prossimi mesi. Uno show della durata di due ore circa a cui sarà possibile assistere comodamente da casa propria (o dovunque ci si trovi) in vari modi.

Innanzitutto tramite il canale Youtube ufficiale della F1, che trasmetterà integralmente l’evento. I fan italiani potranno poi contare sull’immancabile supporto della squadra di Sky Sport F1, compagna di viaggio nei lunghi itinerari degli ultimi anni del circus motoristico in giro per il mondo. Il pre-show del “F1 75 Live - The Show at the O2” partirà alle 20.30 sui consueti canali (207 di Sky, su Now e anche in diretta streaming su skysport.it), con il lavoro che non si esaurirà nel momento in cui calerà il sipario sullo spettacolo londinese.