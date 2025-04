Incidente stradale in provincia di Taranto, morti 4 giovani

Ancora una strage dl sabato sera, ed ancora una volta con giovanissimi vittime della strada. Questa volta è accaduto a Lizzano, in provincia di Taranto, dove quattro giovani, tra i 16 ed i 23 anni, due coppie di fidanzatini, hanno perso la vita dopo che la l'auto sulla quale viaggiavano, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, impattando contro un albero. I quattro sarebbero tutti morti sul colpo. Le vittime sono Paolo Marangi, 19 anni, di Sava, Giovanni Massaro, 23 anni, di Torricella, e le loro due fidanzate Giorgia Narducci, 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, anche lei 16enne, di Manduria. Secondo quanto accertato, stavano rientrando a casa dopo aver partecipato in un locale alla festa di compleanno di uno di loro. L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti. Due delle vittime, dopo il violento impatto, sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, mentre le altre sono state estratte dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. Sul posto, nei pressi della centrale Enel di Lizzano, sono intervenuti i soccorritori del 118. Ma per i ragazzi non c'è stato niente da fare. I sindaci di Torricella, Francesco Turco, di Sava, Gaetano Pichierri, e di Manduria, Gregorio Pecoraro, hanno annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.