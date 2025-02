Aspettando la stagione 2025 di F1, quanto guadagnano piloti e team principal? A guidare la classifica i campioni pluridecorati

Il circus della F1 sta per riaccendere i motori. Un mese e mezzo ci separa dal primo semaforo verde della stagione, con il weekend all’Albert Park di Melbourne che darà il via alle danze in occasione del Gran Premio d’Australia.

E ovviamente agguerritissime saranno le dieci scuderie che lotteranno con le unghie e con i denti per stare nelle prime dieci posizioni in ogni gara, quelle che, per intenderci, danno punti utili nelle classifiche piloti e costruttori. Non a caso alcuni team sono già al lavoro per sfruttare al massimo i TPC, i test a bordo di vetture di almeno due stagioni fa. Come nel caso della Ferrari, che nei giorni scorsi (28-30 gennaio) ha visto sfrecciare sul circuito di Barcellona Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ed è un circus che muove milioni di dollari, tra i soldi che arrivano dalle sponsorizzazioni e i costi di gestione delle scuderie, che spendono fior di quattrini tra sviluppo della vettura e stipendi da pagare. E, tra piloti e team principal da “coccolare”, c’è chi deve fare sforzi economici importanti.





QUANTO GUADAGNERANNO NEL 2025 I PILOTI DI F1?

I costi per allestire una macchina all’altezza delle aspettative sono sicuramente elevati. D’altronde competere in F1 è un “lusso” che non tutti possono permettersi. Riuscire a mettere al volante un pilota competitivo richiede poi un’ulteriore investimento, che cresce esponenzialmente seguendo due fattori in particolare. Il primo è la permanenza in F1 in termini di anni, elemento che (per quanto non rappresenti una scienza esatta) sottintende l’accumulo di esperienza, Gran Premio dopo Gran Premio. Il secondo è il numero di trofei portati a casa, ancor meglio se si tratta di titoli del mondo.

E a guidare la classifica dei piloti più pagati del 2025 in F1 troviamo proprio coloro che hanno dominato l’ultima decade (e più). Nell’ordine, complessivi di bonus per eventuali traguardi raggiunti durante la stagione, questi sono gli stipendi segnalati da Autoracing1:

- Max Verstappen (RedBull) - 75 Milioni di Dollari

- Lewis Hamilton (Ferrari) - 70 Milioni di Dollari

- Charles Leclerc (Ferrari) - 36 Milioni di Dollari

- Lando Norris (McLaren) - 35 Milioni di Dollari

- Fernando Alonso (Aston Martin) - 27.5 Milioni di Dollari

- George Russell (Mercedes) - 23 Milioni di Dollari

- Oscar Piastri (McLaren) - 22 Milioni di Dollari

- Carlos Sainz Jr. (Williams) - 15 Milioni di Dollari

- Pierre Gasly (Alpine) - 12 Milioni di Dollari

- Liam Lawson (RedBull) - 5 Milioni di Dollari

- Kimi Antonelli (Mercedes) - 5 Milioni di Dollari

- Nico Hulkenberg (Sauber Audi) - 5 Milioni di Dollari

- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 5 Milioni di Dollari

- Esteban Ocon (Haas) - 5 Milioni di Dollari

- Jack Doohan (Alpine) - 3 Milioni di Dollari

- Alex Albon (Williams) - 3 Milioni di Dollari

- Lance Stroll (Aston Martin) - 3 Milioni di Dollari

- Gabriel Bortoleto (Sauber Audi) - 2 Milioni di Dollari

- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 2 Milioni di Dollari

- Oliver Bearman (Haas) - 2 Milioni di Dollari