MotoGp, Marc Marquez domina la gara Sprint del GP delle Americhe, sul circuito di Austin in Texas

Ancora una vittoria per Marc Marquez, seppure nella Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Il pilota spagnolo ha dimostrato di essere in gran forma anche nella Sprint Race, conquistando la sua terza vittoria consecutiva in questa tipologia di gara. Lo spagnolo della Ducati ha chiuso la gara con un vantaggio di 8 decimi sul fratello Alex, riuscendo a difendere la prima posizione con un ottimo passo gara. Alle sue spalle, Francesco Bagnaia, che partiva dalla sesta posizione. Il torinese ha dato vita a una lotta entusiasmante per il podio, ma alla fine si è dovuto accontentare della terza piazza. Con questa vittoria, Marc Marquez conferma la sua leadership nel campionato, anche se la lotta per il titolo è ancora lunga e piena di insidie. Il suo vantaggio sul fratello Alex è consistente. Bagnaia e gli altri piloti della MotoGp non sono certo da sottovalutare. La Sprint Race del GP delle Americhe è stata solo l’assaggio di quello che ci aspetta domani nella gara "lunga" in programma domani sera alle 21, ora italiana.





Un dominio per Marquez

Marc Marquez si è confermato il "Capitano America" per eccellenza. Il pilota spagnolo è partito con la giusta grinta dando subito il via alla sua fuga, rischiando anche di cadere nei primi giri, ma riuscendo a mantenere il controllo della sua Ducati e allungando progressivamente sugli avversari. Con la vittoria di questa sera, Marquez allunga ulteriormente in classifica. Sale a 86 punti, con un distacco di ben 19 punti sul fratello Alex, che segue in seconda posizione.





Una lotta in famiglia

Anche oggi è stata una lotta in famiglia. Alex Marquez ha disputato una gara solida, concludendo in seconda posizione. Il pilota della Ducati ha cercato in ogni modo di tenere il passo del fratello Marc, ma non è riuscito a recuperare abbastanza terreno per tentare una vera e propria battaglia per la vittoria. Nonostante questo, ha consolidato la sua posizione in campionato, portandosi a 67 punti.





Bagnaia in rimonta

Francesco Bagnaia ha dato spettacolo sin dall'inizio. Partito dalla sesta posizione, Pecco ha cercato di sorprendere tutti, prendendo la testa della corsa nei primi giri. Purtroppo per lui Ducati di Marquez si è rivelata troppo veloce. Il pilota torinese pur duellando intensamente con i fratelli Marquez, non è riuscito a tenere il passo. Alla fine si è accontentato del terzo posto. L’aspetto positivo è che Pecco è sembrato in ripresa. Questo fa ben sperare per la gara di domani





Gli altri protagonisti

Sono rimasti ai piedi del podio, ma Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno regalato un bel duello, concludendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. I due piloti delle Ducati-VR46 hanno confermato il loro ottimo stato di forma. Fabio Quartararo, con la Yamaha, si è piazzato in sesta posizione, mentre Pedro Acosta (su KTM) e Luca Marini (su Honda) si sono classificati settimo e ottavo. A completare la top ten sono stati Ai Ogura, che con la sua Aprilia-Trackhouse ha concluso nono, e Marco Bezzecchi, decimo con l'Aprilia ufficiale.





Le qualifiche per la gara

Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha ottenuto la pole position del GP delle Americhe. Accanto allo spagnolo in prima fila partiranno Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez, anche loro in sella a Ducati. Francesco Bagnaia ha chiuso, invece con il sesto tempo, preceduto da Pedro Acosta e Franco Morbidelli.