Al via la nuova stagione di F1 2025, dall’evento F1 75 Live di Londra alla presentazione della Ferrari SF-25, oggi in pista a Fiorano Photo Credit: agenziafotogramma.it

Settantacinque anni e non sentirli affatto. Questa è la F1, che nella spettacolare cornice della O2 Arena di Londra ha aperto ufficialmente le danze per la stagione motoristica 2025. Come preannunciato c’era tutto ciò di cui gli appassionati avevano bisogno. C’erano le dieci scuderie, c’erano i venti piloti e c’era tutta l’atmosfera che solo questo circus sa regalare ai suoi fan.

Era indubbiamente una serata molto attesa quella di ieri, che ha segnato l’inizio di un nuovo corso per tantissimi grandi protagonisti del recente passato e del presente che ci apprestiamo a vivere. E, presumibilmente, anche del futuro.

È stata la serata di Lewis Hamilton in rosso, certo, ma anche quella di Carlos Sainz Jr. nella sua prima uscita ufficiale nei panni di pilota della Williams. E che dire dei rookie, da Antonelli a Bortoleto, passando per Hadjar, Bearman e Doohan: grandi promesse del motorsport che saranno chiamati a una prova di maturità importante.





F1 75 LIVE, LA FERRARI TRA GLI APPLAUSI ALLA O2 ARENA DI LONDRA

Poco meno di due ore per il “F1 75 Live”, l’evento della O2 Arena di Londra che ha visto sfilare in passerella i grandi protagonisti della stagione di F1 2025. Uno spettacolo a trecentosessanta gradi quello imbastito per l’occasione, con giochi di luci e di musiche altamente suggestivo.

Ogni scuderia si è presentata con l’abito giusto per l’occasione. I video mostrati sui giganteschi ledwall del palazzetto fungevano da ricco antipasto al reveal delle livree delle monoposto. Un biglietto da visita importante per le scuderie: d’altronde se da un lato si dice che “l’abito non fa il monaco”, è pur sempre vero che “l’occhio vuole la sua parte”.

In una sorta di “chart-run-down” della classifica dello scorso anno, si è partiti a ritroso dalla scuderia che si è piazzata più in basso arrivando a quella vincente. In questo ordine invertito i dieci team sono quindi saliti sul palco con la formazione base composta dai due piloti ufficiali e dal team principal.

E alle 22.36 è arrivato il momento più atteso probabilmente da tutti: quello del reveal della livrea della Ferrari che correrà nella nuova stagione, la SF-25. Scortata dai suoi due cavalieri d’eccezione, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, capitanati dal team principal Frederic Vasseur, la nuova monoposto è stata accolta tra grandi applausi dal pubblico presente. Tanto rosso, ma anche diversi inserti bianchi che spiccavano evidenti, complici le diverse sponsorizzazioni. Bella è bella, come sempre. Al cuor non si comanda, d’altronde. Ma ballerà anche?