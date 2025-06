Notte di guerra tra Israele e Iran, missili di Teheran colpiscono una casa, almeno 3 morti

"Theran brucia", così il ministro della difesa israeliana, Israel Katz sui social per accompagnale il nuovo massiccio attacco dell'esercito su obiettivi della repubblica islamica. E' iniziato un massiccio attacco israeliano per eliminare una volta per tutte quella che per Tel Aviv è una minaccia, appunto il nucleare iraniano. L'aviazione israeliana ha colpito diversi obiettivi, tra cui, il quartiere dove ha sede il Ministero della Difesa di Teheran. La conferma dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E' stato colpito e danneggiato uno degli edifici. A fuoco anche un deposito di carburante. L'Idf ha anche portato avanti un attacco in Yemen. lo scopo era quello di assassinare un leader degli Houthi. I nostri raid hanno il chiaro sostegno del presidente degli Stati Uniti, Trump, ha detto il primo ministro Netanyahu. Lo stesso premier israeliano in serata ha riunito il Gabinetto di sicurezza.





La reazione

Contemporaneamente all'azione israeliana, Teheran ha lanciato un centinaio di missili verso Israele. L'azione è stata preannunciata dalla Tv di Stato. Le sirene sono suonate in tutto il Paese ebraico e la contraerea è entrata in azione. Un missile però è riuscito a cadere nella località di Tamra, in bassa Galilea, colpendo un edificio. Il bilancio è di almeno tre morti e 14 feriti, ma al momento di scrivere, i soccorritori parlano di possibili persone che potrebbero essere ancora sotto le macerie. I razzi lanciati da Teheran sono caduti anche in Siria, mentre per precauzione la Giordania ha fatto suonare le sirene d'allarme e chiuso lo spazio aereo.





Le indiscrezioni

Israele ha chiesto nelle ultime 48 ore all'amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Lo riporta Axios citando due fonti israeliane. Il presidente Donald Trump nelle sue recenti conversazioni con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che gli Usa lo avrebbero fatte se fosse stato necessario. Attaccare direttamente l'Iran, anche con un coinvolgimento limitato al bombardamento di un singolo sito, rischierebbe di spingere gli Stati Uniti in guerra