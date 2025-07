L’alluvione in Texas, sale ad almeno 88 il numero dei morti, 40 i dispersi

Si affievolisce sempre di più la speranza di ritrovare in vita le 40 persone che ancora mancano all’appello in Texas dopo la devastante alluvione che ha provocato più di 88 morti e 40 dispersi. Ma il bilancio è destinato a salire ancora. Tra le vittime ci sono 27 bambine del Camp Mystic. Bimbe che stavano trascorrendo il weekend al campo estivo. Tra i dispersi ci sono ancora 10 piccole e un’animatrice del campo.





I soccorritori hanno il loro eroe

I soccorritori stanno lavorando senza sosta in Texas nel tentativo di trovare in vita le persone che ancora mancano all’appello. Le famiglie si aggrappano al miracolo, ma il tempo nei prossimi giorni potrebbe ostacolare le ricerche. Il livello di rischio alluvioni in alcune zone del Paese centrale è stato alzato da un livello 2 su 4 a un livello 3 su 4. Unica nota positiva è Scott Ruskan, tra i membri della Guardia Costiera schierati dopo che il presidente Trump ha firmato la dichiarazione di calamità naturale. Ha salvato ben 165 persone. "È un eroe americano il cui coraggio altruistico incarna lo spirito e la missione della Guardia Costiera degli Stati Uniti", ha dichiarato il dipartimento per la sicurezza interna. Per lui era la prima missione di salvataggio.





Le polemiche

Salgono le polemiche e le domande sui presunti ritardi delle allerte, ma anche sulla mancata evacuazione e sui tagli al servizio meteorologico voluti dall'allora capo del dipartimento per l'efficienza Elon Musk. Il governatore texano, il repubblicano, Ted Cruz non ha risposto alle domande dei giornalisti sui presunti ritardi. "Il servizio meteorologico era qui", ha detto il senatore, aggiungendo che "C'erano tre persone in più che lavoravano quella notte". La segretaria per la Sicurezza Interna americana ha respinto le critiche sostenendo di non essere a conoscenza di alcun guasto nei sistemi di allerta che possa aver contribuito alla tragedia. "Il servizio meteorologico nazionale ha diramato gli avvisi quando li ha ricevuti e, sfortunatamente, in molte zone del nostro Paese si verificano alluvioni improvvise come questa", ha detto la ministra durante una trasmissione Tv.





Risposta adeguata

Dal capo per l'immigrazione del presidente Trump, Tom Homan,arriva un attacco all'amministrazione precedente. Ha affermato che la risposta di questi giorni è stata "più rapida ed efficace di quella che avremmo visto da Biden".