E’ scattata la rappresaglia dell’Iran all’attacco della scorsa notte di Israele

L’attacco in tre distinte azioni è durato un paio d’ore. Dall’Iran sono stati lanciati centinaia di missili balistici contro obiettivi, siti militari e basi aeree israeliani come risposta "decisa e precisa" agli attacchi israeliani contro l'Iran nelle prime ore di oggi. Alcuni sono caduti a terra. Colpita la zona vicino al ministero della difesa a Tel Aviv. Alcune edifici hanno subito danni. Da cinque a sette missili sono caduti nell'area cittadina. Si parla di almeno 14 feriti lievi. Forti boati sono stati uditi non solo nella capitale, ma anche a Gerusalemme. Poi la situazione si è tranquillizzata. L’esercito ha dichiarato che i cittadini potevano lasciare i rifugi, ma restando vicino ad essi. Gli Stati Uniti hanno posizionando navi da guerra e altre risorse militari in Medio Oriente contribuendo attivamente a proteggere Israele. E continua anche l’attacco israeliano in Iran. Una enorme esplosione è stata udita nelle scorse ore a Isfahan, grande città nel centro del paese. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver centrato finora più di 200 obiettivi in tutto l'Iran.





La ricostruzione

Tutto è cominciato mentre il portavoce dell'esercito israliano, Effie Defrin, ha interrotto una dichiarazione televisiva a causa di un imminente attacco iraniano. Inizialmente sono stati almeno 100 i missili balistici lanciati da Teheran verso Israele. Alcuni razzi avrebbero superato il sistema antimissile cadendo a terra. Le immagini che arrivano da Israele mostrano la contraerea in azione. Ma anche fumo provenire dal cento città di di Tel Aviv. I soccorritori israeliani hanno riferito che ci sono almeno 14 feriti lievi.





L'Ayatollah Khameni

Prima di lanciare i missili balistici, la guida spirituale iraniana, l'Ayatollah Khameni in un discorso alla nazione ha detto che non ci sarebbero state mezze misure nella risposta. Subito dopo è iniziata la rappresaglia. Le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran hanno affermato in una nota che il Paese ha lanciato centinaia di missili balistici contro obiettivi, siti militari e basi aeree israeliani come risposta "decisa e precisa" agli attacchi israeliani contro l'Iran nelle prime ore di oggi. L'Iran afferma anche di aver abbattuto due aerei militari israeliani e di aver catturato la donna pilota di uno dei jet. Ma l’esercito dello stato ebraico ha smentito: nessun caccia è stato abbattuto.





Le reazioni

L'attacco dello Stato ebraico all'Iran potrebbe contribuire agli sforzi americani per raggiungere un accordo sul nucleare con l'Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha sentito stasera il presidente americano sottolineando l’importanza della diplomazia e del dialogo. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che Parigi parteciperà ad operazioni di protezione e difesa di Israele nel caso di rappresaglie condotte da Teheran, se sarà in situazione di farlo. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la Russia condanna le azioni di Israele in Iran. Violano la carta delle nazioni Unite, ha detto il numero uno del Cremlino. Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani ha lanciato un appello alle parti affinché ci sia una de-escalation nell’area. Deve prevalere la riflessione per arrivare ad un accordo sul nucleare.