Lewis Hamilton tra presunti flirt e sport estremi: come si rilassa nell'attesa della nuova stagione di F1 in Ferrari Photo Credit: agenziafotogramma.it

In uscita le strade dei due si sono divise, con Sofia che è salita su un Suv nero e Lewis che si è invece intrattenuto presumibilmente con amici. Ma non è per nulla escluso che i due tornino nuovamente a incrociarsi.

I tabloid avrebbero infatti “pizzicato” il pilota britannico a New York in un ristorante, in quello che aveva tutta l’aria di essere un appuntamento. Insieme a lui Sofia Vergara , attrice colombiana naturalizzata statunitense che stando, a quanto riportato da TMZ , sarebbe apparsa tanto presa dalla conversazione da non toccare cibo.

Un anno di attesa che sta per concludersi, con l’avvio ufficiale della stagione di F1 che dista ormai meno di due mesi. Un’annata che si appresta a riservare grandi sorprese, stando alla lineup di piloti pronti a posizionarsi in griglia.

Sono trascorsi dodici mesi – giorno più, giorno meno – da quando le prime voci di corridoio accostavano Lewis Hamilton alla Ferrari . In una manciata di settimane quello che sembrava un sogno a occhi aperti per i fan della scuderia di Maranello si trasformò in realtà. Il primo febbraio l’annuncio in prima serata attraverso i canali social delle due scuderie: quella che, in breve tempo, sarebbe stato il passato: Mercedes ; e quella che, nel giro di meno di un anno sarebbe divenuto il futuro: il Cavallino Rampante .





… E RE DELLA MONTAGNA

Intanto Lewis Hamilton non se ne sta certo con le mani in mano. Difficile anche solo pensarlo per un pilota di F1 impegnato a sfiorare costantemente le barriere della pista a oltre trecento chilometri orari.

La ricerca di nuovi brividi – di adrenalina e di freddo, in questo caso – lo ha portato a confrontarsi con una sfida decisamente non adatta ai deboli di cuore. Salto da un elicottero e via “in picchiata” giù dalla montagna innevata con lo snowboard, come mostra il video che ha condiviso attraverso i suoi canali social. La descrizione non lascia spazio a interpretazioni: “Mountain Man”.

Una discesa in cui non era solo, considerando la compagnia olimpica: con lui Shaun White, statunitense con all’attivo tre ori nell’halfpipe (Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018).

Nota a margine doverosa è sull’outfit di Lewis Hamilton, che per l’occasione sfoggiava una tuta rossa con finiture bianche. Giusto adeguare da subito il guardaroba all’annata motoristica che lo attende.





LA NUOVA STAGIONE DI F1 È DIETRO L’ANGOLO

A tal proposito, diamo uno sguardo a quelle che sono le date da segnare (in rosso Ferrari, ovviamente) sul calendario.

Il primo grande appuntamento per gli appassionati è il 18 febbraio 2025, giorno in cui, alla O2 Arena di Londra, i 10 team con i 20 piloti daranno vita a quello che è già definito uno spettacolo Epico. Il giorno dopo, il 19 febbraio, in casa Ferrari ci sarà il reveal della monoposto chiamata a competere in pista quest’anno.

Per i test bisognerà attendere meno di dieci giorni. Motori accesi e ruote in temperatura dal 26 al 28 febbraio. Tre giorni di test per team e piloti sul circuito di Shakir, in Bahrain, dove non mancherà chi cercherà di nascondere i consueti assi nella manica.

Non si scherzerà più invece dal 14 marzo 2025. In questa data partirà ufficialmente il primo dei ventiquattro weekend di gara. Ad aprire le danze il circuito di Melbourne, con Abu Dhabi che invece sancirà la fine dell’annata sportiva motoristica il 7 dicembre 2025.

Chi si aggiudicherà il titolo di Campione del Mondo? E chi il campionato Costruttori? La caccia è aperta, e mai come quest’anno il risultato è tutt’altro che scontato.