Formula 1, Max Verstappen si prende la pole position nel Gran Premio del Giappone

Max Verstappen torna protagonista e mette fine al momento positivo della McLaren, conquistando la pole position sul circuito di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha stampato un tempo da record, guadagnandosi il diritto di partire davanti a tutti nella gara di domani. Alle sue spalle scatteranno le due McLaren, con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo. Ferrari resta ai piedi del podio virtuale con Charles Leclerc, che chiude quarto, mentre Lewis Hamilton, ancora in difficoltà, dovrà accontentarsi dell’ottava posizione in griglia. Suzuka sembra essere un tracciato particolarmente favorevole a Verstappen, che centra qui la quarta pole consecutiva e la 41ª in carriera. Il campione del mondo ha mostrato grande fiducia nel post-qualifica: “Ho dato tutto e forse anche qualcosa in più. La macchina ha risposto bene e con il nuovo asfalto c’era tanto grip. Un risultato fantastico, ma domani sarà una gara molto impegnativa”.

LA SITUAZIONI DEGLI ALTRI PILOTI

Soddisfatto anche Norris, pur non essendo riuscito a strappare la prima posizione: “Complimenti a Max, ha fatto un giro eccezionale. Io ho spinto al massimo, siamo vicini e possiamo giocarci le nostre carte domani, anche se il tempo potrebbe mischiare le cose”. In casa Ferrari, il tono è più amaro. Leclerc non nasconde una certa frustrazione per il risultato: “Non sono sorpreso. Ci aspettavamo di soffrire contro Red Bull e McLaren. È uno di quei weekend in cui si impara più di quanto si ottenga”. Più ottimista, invece, Hamilton, che analizza la sessione con uno sguardo più costruttivo: “Stiamo cercando il giusto equilibrio ogni weekend. Charles ha trovato un assetto migliore per il giro secco, io ho preferito una configurazione che, spero, si rivelerà più utile in gara. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma il gruppo è lì”. L’incognita meteo, con possibilità di pioggia nelle ore della gara, potrebbe rimescolare le carte in tavola, rendendo ancora più incerto l’esito del Gran Premio. Ma per ora, la scena è tutta per Max Verstappen, che su una pista a lui molto favorevole si conferma il punto di riferimento della griglia.