Carlos Tavares lascia Stellantis, arriva a sorpresa la decisione è irrevocabile

Carlos Tavares, l’amministratore delegato che ha guidato Stellantis fin dalla sua creazione nel 2020, lascia la sua carica con sorpresa del mondo automobilistico. Nonostante fosse previsto al comando fino al 2026, la decisione di separarsi è stata presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione. Tavares, ha orchestrato la fusione tra FCA e PSA, nonostante abbia portato Stellantis a crescere come uno dei principali gruppi automobilistici globali, non concluderà il suo mandato come previsto. La nomina del suo successore è già in corso e verrà completata entro la metà del 2025. Nel frattempo verrà istituito un comitato esecutivo ad interim che sarà guidato da John Elkann, presidente del gruppo.

Divergenze interne e critiche esterne

Le motivazioni dietro la decisione non sono state completamente chiarite, ma sembrano esserci divergenze tra lo stesso Carlos Tavares e il consiglio di amministrazione. Dissidi che avrebbero portato alla fine anticipata della sua leadership in Stellantis. Tra i temi discussi, il rallentamento delle vendite in America e alcuni malumori interni riguardo la gestione del gruppo. Le tensioni non si sono limitate ai vertici aziendali. Carlos Tavares ha più volte attirato critiche anche da parte dei politici e dei sindacati. In particolare, il governo italiano e l'opposizione politica hanno sollevato preoccupazioni sulla direzione del gruppo, portando a un duro scontro durante l’audizione di Tavares in Parlamento.





La reazione politica

Non sono mancate le critiche dal mondo politico. Fratelli d’Italia, il Partito Democratico e altri che chiedono a John Elkann di presentarsi in Parlamento per chiarire quale sarà il futuro di Stellantis. Anche i sindacati si dicono preoccupati per il calo della produzione e l’alto ricorso alla cassa integrazione. I rappresentanti dei lavoratori chiedono un cambiamento di rotta e nuovi impegni a livello occupazionale e industriale.





Cosa aspettarsi adesso

Con l’avvicinarsi della nomina del nuovo CEO, Stellantis si prepara a un periodo di transizione fondamentale. La leadership futura dovrà rispondere alle preoccupazioni interne ed esterne, affrontando le sfide di un mercato globale sempre più competitivo e in evoluzione. La nuova guida dovrà rafforzare l’azienda, ma soprattutto garantendo la continuità della strategia di crescita, innovazione e sostenibilità.