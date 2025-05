Donna scomparsa a Prato, si indaga per sequestro di persona

La procura di Prato indaga per sequestro di persona per la scomparsa della donna di 30 anni, Denisa Maria Adasi, di origine romena, che abita a Roma e di cui non si hanno notizie dal 15 maggio scorso, giorno in cui risulta aver raggiunto Prato. Lo rende noto la procura di Prato in una nota spiegando che "alcune risultanze investigative al vaglio della procura depongono per ritenere che" la donna "temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell'ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede". L'ultima telefonata alla madre risale alla sera di mercoledì 15 maggio. Da quel momento non è stato più possibile mettersi in contatto con la giovane. Entrambi i cellulari della donna risultano spenti. L’unico elemento rinvenuto è la sua auto, una Fiat 500 rossa, trovata parcheggiata nei pressi della struttura. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: non ci sono elementi concreti che facciano pensare a un reato, ma non è esclusa neppure la possibilità di un allontanamento volontario. La madre ha presentato formalmente una denuncia a Roma e la prefettura ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse mobilitando squadre di volontari della Protezione civile. Denisa Maria Adas ha occhi neri, capelli lunghi neri, è alta 1.55 cm e pesa circa 58 kg. Tra i segni particolari un tatuaggio molto esteso sulla spalla e il braccio destro e una scritta sulla spalla sinistra.