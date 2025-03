Gran Premio d’Australia 2025, date e orari per seguire in diretta il primo appuntamento della nuova stagione di F1 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una marcia d’avvicinamento lunghissima quella verso la nuova stagione di F1, che abbiamo scandito settimana dopo settimana attraverso gli eventi più importanti. Dalla presentazione ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari ai primi giri con la rossa a Fiorano. Fino all’evento dello scorso 18 febbraio all’O2 Arena di Londra e ai test in Bahrain con protagonisti tutti i team (e le vetture) pronte a concorrere per il campionato iridato.

Un mondiale di F1 2025 che promette (almeno sulla carta) di regalare un grande spettacolo agli appassionati di motorsport. Mai come in questa occasione i top team sembrano essere sostanzialmente allineati in termini di performance. Ognuno con i propri punti di forza e di debolezza che andranno smussati dai reparti ingegneristici.

Certo, così come abbiamo più volte sottolineato durante il periodo dei test in Bahrain, le forze messe in pista dalle scuderie non erano per forza quelle effettive. Si giocava un po’ a “nascondino”, nel tentativo di eludere le contromisure avversarie in vista dell’avvio del campionato. Per intenderci, gli assi nella manica sono rimasti lì, nelle pieghe delle tute dei piloti.





GRAN PREMIO D’AUSTRALIA 2025, GLI ORARI DA SEGNARE

Il momento di fare sul serio è però arrivato: non ci si nasconde più, ora è più che mai “tutto o niente”. E il weekend che sta per aprirsi costituisce l’inizio delle danze per il mondiale di F1 2025, con il Gran Premio d’Australia che rappresenterà il primo valzer di una stagione composta di ventiquattro appuntamenti (qui tutte le date da segnare sul calendario).

Un weekend che potremmo definire “proibitivo” in termini di orari, per quanto gli appassionati sappiano sfidare ogni tipo di sveglia mattutina. Questi gli orari dei principali appuntamenti:

Venerdì 14 marzo

- 2:30/3:30 Prove Libere 1

- 6:00/7:00 Prove Libere 2

Sabato 15 marzo

- 2:30/3:30 Prove Libere 3

- 6:00/7:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 alle 13:30)

Domenica 16 marzo

- 5:00 Gran Premio d’Australia (diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 alle 14:00)