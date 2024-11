Formula 1, Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Las Vegas. Verstappen campione del mondo piloti

La vittoria di George Russell, nel Gran Premio di Las Vegas, non è stata mai in discussione . Il pilota della Mercedes ha condotto dall'inizio alla fine della gara, dopo 50 giri al comando. Il successo del britannico, a dire la verità, è stato costruito già nelle qualifiche con la conquista della pole position. Sul traguardo del circuito del Nevada, dietro a Russell, sono arrivati, nell'ordine, il compagno di scuderia alla Mercedes, Lewis Hamilton, e le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Quinto Max Verstappen, su Red Bull, che così, si è laureato campione del mondo piloti per la quarta volta .





Verstappen campione per la quarta volta

"È stata una lunga stagione, abbiamo iniziato in modo incredibile, con tante vittorie, poi abbiamo avuto un periodo duro, ma come squadra siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a lavorare sui miglioramenti e ce l'abbiamo fatta. Sono incredibilmente orgoglioso ": così Max Verstappen al termine del Gran Premio di Las Vegas. "Essere qui come quattro volte campione del mondo è qualcosa che non avrei mai pensato possibile, quindi, al momento, mi sento solo sollevato e anche molto orgoglioso", ha ribadito l'olandese. " La scorsa stagione era stata molto migliore, con tante vittorie, ma questa mi ha insegnato molto , anche se è stata tanto impegnativa, anche a livello personale", ha aggiunto Verstappen. "Io ho mantenuto la calma, il team mi ha dato davvero un sostegno enorme spingendo sempre, in pista e in fabbrica , per darmi una macchina speciale". "L'anno prossimo? Ci sarà una battaglia con diversi team in lizza, ma intanto finiamo bene questa stagione e poi prendiamoci un pò di riposo prima di pensare al 2025", ha concluso il neo campione del mondo piloti.





La polemica in casa Ferrari