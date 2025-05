Calcio. Oggi in campo Napoli e Inter. I partenopei saranno di scena a Lecce, i nerazzurri ospiteranno il Verona

Napoli ed Inter sono divise da 3 punti in classifica, a 4 giornate dalla fine della serie A . I partenopei di Antonio Conte, primi dopo aver effettuato il sorpasso settimana scorsa, oggi, a partire dalle 18, giocheranno a Lecce contro una squadra che sta lottando per non retrocedere. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, dalle 20.45, ospiteranno, a San Siro, il Verona, conoscendo già il risultato della capolista. L'allenatore dei partenopei ha invitato tutti a restare concentrati, ribadendo che il Napoli è padrone del proprio destino , partendo proprio dalla partita di Lecce che, per Conte, significa casa, essendo lui nato nella città salentina. L'Inter, del resto, è cosciente di non poter più sbagliare . Contro gli scaligeri l'obbligo è la vittoria perchè, l'ennesimo passo falso, potrebbe significare, poi, quando mancheranno 3 giornate dalla fine, l'addio definitivo del sogno scudetto. I nerazzurri, però, hanno un altro sogno che è quello della finale di Champions League, obbiettivo non impossibile dopo il 3-3, in Spagna, contro il Barcellona. Per questo, Inzaghi, in vista del ritorno in casa contro i catalani, sembra deciso ad un "robusto" turnover . Nel sabato degli anticipi, incentrato, in particolare, sulla lotta scudetto, da segnalare le altre due partite di oggi e cioè Parma-Como e Cagliari-Udinese. Per entrambe le gare il fischio d'inizio è previsto per le 15.