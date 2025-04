Calcio. Carlo Ancelotti dice no al Brasile. Dopo il Real Madrid potrebbe andare in Arabia Saudita

La corte del Brasile a Carlo Ancelotti risale al recente passato ed è tornata d'attualità da quando l'allenatore italiano sembra aver chiuso la propria esperienza sulla panchina del Real Madrid, dopo una stagione non esaltante. La Federazione sudamericana ha individuato in lui, da tempo, la figura giusta per far tornare vincente la nazionale Verdeoro . Ancelotti, che non ha mai nascosto l'interesse per questa ipotesi, adesso sembra aver cambiato idea. Secondo quanto ha scritto "Marca", il principale giornale sportivo di Madrid, l'attuale tecnico dei Blancos sarebbe allettato da un'offerta quasi irrinunciabile e cioè quella di allenare la nazionale della Arabia Saudita. Addirittura gli sarebbe stato proposto un ingaggio con una cifra da capogiro: 50 milioni di euro, netti, a stagione , benefit esclusi. Da Riad, al momento, non hanno confermato questa ipotesi, ma nemmeno smentito. Ieri, comunque, Carlo Ancelotti è arrivato a Londra, dove era atteso per la firma sul contratto con il Brasile. Viaggio che si è concluso con un nulla di fatto perchè non è stato siglato nessun accordo . L'allenatore emiliano avrebbe ringraziato, in prima persona, il presidente della Selecao, Ednaldo Rodrigues, ma declinato la proposta. All'origine del cambio di decisione, sempre secondo "Marca", oltre alla mega-offerta dei sauditi anche l'impossibilità di guidare il Brasile da giugno. Ancelotti avrebbe controproposto da agosto, non incontrando il favore della Federcalcio brasiliana. All'orizzonte anche un possibile ripensamento del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, su chi guiderà la squadra al Mondiale per Club . Qualche giorno fa era stato annunciato dalla dirigenza spagnola che Ancelotti non sarebbe stato in panchina proprio per questa manifestazione, che è in programma tra metà giugno e metà luglio, negli Stati Uniti. Poi, come sembra, il dietrofront.