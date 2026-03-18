Coppa d’Africa, ribaltato il verdetto: Marocco campione a tavolino dopo il caos in finale

A distanza di settimane da una finale caotica e ricca di polemiche, la Confederation of African Football ha ribaltato il verdetto del campo, assegnando la Coppa d’Africa al Marocco. Una decisione destinata a far discutere, che chiude uno dei capitoli più controversi nella storia recente del torneo.

UNA SFIDA SEGNATA DALLA POLEMICA

La sfida disputata a Rabat tra la nazionale marocchina e il Senegal national football team era terminata inizialmente con il successo dei senegalesi per 1-0 dopo i tempi supplementari. Un match però segnato da episodi che avevano immediatamente sollevato dubbi sulla regolarità dello svolgimento. Al centro delle proteste, il momento finale dei tempi regolamentari, quando era stato assegnato un calcio di rigore al Marocco poi fallito da Brahim Díaz.

IL RIGORE AL MAROCCO E LA PROTESTA DEL SENEGAL

Proprio in quella fase si era verificato l’episodio chiave: i giocatori del Senegal avevano abbandonato temporaneamente il terreno di gioco, su indicazione del commissario tecnico Pape Thiaw, scatenando confusione sia in campo sia sugli spalti. Solo dopo diversi minuti la situazione era tornata alla normalità, anche grazie all’intervento di Sadio Mané, che aveva contribuito a riportare i compagni in campo. Nonostante il ritorno alla gara e il gol decisivo nei supplementari firmato da Pape Gueye, l’episodio non era passato inosservato. La federazione marocchina aveva infatti presentato immediatamente ricorso sia alla CAF sia alla FIFA, sostenendo che l’interruzione avesse compromesso il regolare andamento della partita.