Serie A, il Milan perde con la Lazio e l'Inter allunga a + 8; il Como batte la Roma ed è da solo al quarto posto

LAZIO-MILAN 1-0

Il Milan aveva la grande occasione di accorciare le distanze dall'Inter. In realtà sono stati i nerazzurri ad allungare, nonostante il velenoso pareggio con l'Atalanta: ora sono a + 8 perchè i rossoneri sono caduti all'Olimpico. Bella impresa della Lazio, che stavolta è stata spinta dal pubblico delle grandi occasioni. partita dai due volti: meglio i biancocelesti nel primo tempo. Meritato il vantaggio firmato Isaksen, preceduto da una traversa clamorosa di Taylor e seguito da un'altra occasione di Daniel Maldini, fermato da Maignan. Nella ripresa il Milan ha alzato ritmi e baricentro, la difesa della Lazio ha saputo resistere. Annullato un gol ad Atekame per un tocco di mano. Leao, sostituito, non ha gradito il cambio.

COMO-ROMA 2-1

Il Como è da solo al quarto posto. La vittoria nello scontro diretto contro la Roma manda i giallorossi a – 3, i lariani restano anche davanti alla Juventus. I giallorossi si rammaricano per l’espulsione di Wesley ( doppio giallo, il secondo un po’ troppo severo), ma i padroni di casa sono stati superiori e hanno meritato. Roma per prima in vantaggio con il rigore trasformato da Malen al settimo minuto. Ma questo è stato l’unico tiro nello specchio della squadra di Gasperini. Il Como ha reagito con impeto, Svilar con le sue parate ha tenuto a lungo in piedi i giallorossi, ma a metà ripresa è arrivato il pareggio di Douvikas. Con la Roma in dieci, i lariani hanno spinto forte, gol partita segnato da Diego Carlos.



