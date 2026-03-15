Serie A, il Milan perde con la Lazio e l'Inter allunga a + 8; il Como batte la Roma ed è da solo al quarto posto

Serie A, il Milan perde con la Lazio e l'Inter allunga a + 8; il Como batte la Roma ed è da solo al quarto posto

Serie A, il Milan perde con la Lazio e l'Inter allunga a + 8; il Como batte la Roma ed è da solo al quarto posto Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

15 marzo 2026, ore 22:50 , agg. alle 23:01

Questi i risultati della domenica: Lazio-Milan 1-0, Como-Roma 2-1, Sassuolo-Bologna 0-1, Verona-Genoa 0-2, Pisa-Cagliari 3-1. Posticipo del lunedì sarà lo spareggio salvezza Cremonese-Fiorentina

LAZIO-MILAN 1-0

Il Milan aveva la grande occasione di accorciare le distanze dall'Inter. In realtà sono stati i nerazzurri ad allungare, nonostante il velenoso pareggio con l'Atalanta: ora sono a + 8 perchè i rossoneri sono caduti all'Olimpico. Bella impresa della Lazio, che stavolta è stata spinta dal pubblico delle grandi occasioni. partita dai due volti: meglio i biancocelesti nel primo tempo. Meritato il vantaggio firmato Isaksen, preceduto da una traversa clamorosa di Taylor e seguito da un'altra occasione di Daniel Maldini, fermato da Maignan. Nella ripresa il Milan ha alzato ritmi e baricentro, la difesa della Lazio ha saputo resistere. Annullato un gol ad Atekame per un tocco di mano. Leao, sostituito, non ha gradito il cambio. 

COMO-ROMA 2-1

Il Como è da solo al quarto posto. La vittoria nello scontro diretto contro la Roma manda i giallorossi a – 3, i lariani restano anche davanti alla Juventus. I giallorossi si rammaricano per l’espulsione di Wesley ( doppio giallo, il secondo un po’ troppo severo), ma i padroni di casa sono stati superiori e hanno meritato. Roma per prima in vantaggio con il rigore trasformato da Malen al settimo minuto. Ma questo è stato l’unico tiro nello specchio della squadra di Gasperini. Il Como ha reagito con impeto, Svilar con le sue parate ha tenuto a lungo in piedi i giallorossi, ma a metà ripresa è arrivato il pareggio di Douvikas. Con la Roma in dieci, i lariani hanno spinto forte, gol partita segnato da Diego Carlos.


VERONA-GENOA 0-2

Il Genoa fa altri tre passi verso la salvezza, per l’Hellas questa è una sconfitta che sa di resa: i veronesi sembrano aver disperso i benefici della vittoria contro il Bologna, ora sono ultimi in classifica, raggiunti da Pisa. Daniele De Rossi invece ha trasformato e rilanciato il Grifone. Al Bentegodi, dopo un’ora di equilibrio, la partita è stata decisa dai gol di Vitinha, al 61esimo, e di Ostigard, all’86esimo. I padroni di casa si rammaricano per un Montipò non perfetto e per attaccanti poco incisivi. De Rossi, che una settimana fa aveva battuto la sua Roma, ha dichiarato: “Erano sette giorni che volevo esultare”.

PISA-CAGLIARI 3-1

La salvezza resta un obiettivo molto complicato, ma il Pisa prova a crederci. Con questo successo i toscani raggiungono il Verona, la Fiorentina quartultima resta avanti sette punti già prima di affrontare la Cremonese. Oscar Hiljemark, allenatore subentrato a Gilardino, puntella la sua panchina. Il Cagliari conserva sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Gara messa in discesa dal rigore di Moreo al nono minuto. Decisiva la doppietta di Caracciolo a inizio ripresa. Senza conseguenze il gol della bandiera di Pavoletti. Il Pisa ha a lungo giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Durosinmi. Nel finale espulso anche il cagliaritano Obert.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1

E’ tempo di derby per il Bologna: a cavallo delle due sfide europee con la Roma, ecco il match tutto emiliano in casa del Sassuolo: un incontro senza troppe ansie di classifica. A uscire vittoriosi sono stati i rossoblu di Vincenzo Italiano, il gol decisivo segnato dopo soli cinque minuti con un gran tiro di Dallinga. I padroni di casa hanno reagito e sono andati alla ricerca del pareggio. Senza però collezionare molte occasioni, e quando serve c’è Skorupski. Il portiere polacco è stato stoico nel finale: si è infortunato quando i cambi erano finiti. Ha stretto i denti ed è rimasto in campo per proteggere il vantaggio fino alla fine.


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Cremonese-Milan 3-3, Como-Lecce 3-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3

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