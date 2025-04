F1, Piastri vince in Bahrain, Motomondiale, in Qatar vince Marc Marquez

Formula 1

Oscar Piastri conquista la vittoria dominando il Gran Premio del Bahrain, al termine di una gara impeccabile che lo ha visto leader fin dalla partenza. Il giovane australiano sale con la sua McLaren sul gradino più alto del podio. Per la scuderia di Woking è stato un weekend perfetto. Al secondo posto George Russell su Mercedes. Sull'inglese però pesa l'investigazione per un’irregolarità nell’uso del DRS. In caso di penalità di 5 secondi, potrebbe retrocedere in quarta posizione. A completare il podio l’altra McLaren di Lando Norris, che nel finale supera Charles Leclerc. La gara del ferrarista è stata solida ma non sufficiente per fiire la gara sul podio. Quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Al sesto posto il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Per lui questo è stato un weekend difficile. Chiudono la top ten Pierre Gasly (Alpine), settimo, Esteban Ocon (Haas) ottavo, Yuki Tsunoda (Red Bull) nono e Oliver Bearman (Haas decimo. Kimi Antonelli con la Mercedes ha chiuso undicesimo. "Avevamo iniziato il lavoro ieri e averlo finito in grande stile oggi è stato bello". Così Oscar Piastri ha commentato a caldo la sua vittoria nel Gp del Bahrain.





Motomondiale

Marc Marquez conquistando il Gran Premio del Qatar sul circuito di Lusail, firmando così la sua terza vittoria nelle prime quattro gare della stagione. Un successo speciale per il pilota spagnolo della Ducati, che a undici anni esatti dal suo primo trionfo su questo circuito, domina nuovamente partendo dalla pole position. Non stata però una gara facile per Marquez. Alle sue spalle, al traguardo è arrivato il connazionale Maverick Viñales su KTM. Come nella Formula 1, il suo secondo posto resta in bilico per una possibile irregolarità nella pressione degli pneumatici. Sale sul podio Francesco Bagnaia, terzo e autore di una spettacolare rimonta dall’undicesima posizione in griglia. Ottimo quarto posto per Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46 che per una paicocla parte della gara è stato anche in testa. Quinto Johann Zarco su Honda. Sesto e settimo Fermin Aldeguer e Alex Marquez, entrambi in sella alla Ducati Gresini. Chiudono la top ten Fabio Quartararo su Yamaha, Pedro Acosta su KTM e Marco Bezzecchi su Aprilia. Continua il momento no per il campione del mondo in carica, Jorge Martin. Tornato in pista in Qatar, il pilota della Aprilia è caduto nel finale.