F1, Max Verstappen vince il Gp d'Italia

Max Verstappen per la terza volta in carriera si aggiudica il Gran Premio d'Italia, sulla pista di Monza. Il pilota della Red Bull, partito dalla pole position, ha dominato la corsa, cedendo il comando solo dopo la sosta ai box per il cambio gomme e riconquistandolo poco dopo in seguito ai pit-stop delle due Mclaren, che hanno chiuso al secondo posto con Norris, ed al terzo con Piastri. Nel finale di gara, per un problema al pit stop, Norris aveva perso la seconda posizione in favore di Piastri, ma l'australiano, leader del mondiale, l'ha restituita. Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla Mercedes di Russell ed all'altra Ferrari di Hamilton, che partito dalla decima piazza in griglia ha chiuso al sesto posto. Alle spalle di Hamilton si sono piazzati Alex Albon su Williams, settimo, Gabriel Bortoleto su Kick Sauber ottavo, Kimi Antonelli, nono con la Mercedes e Isaack Hadjar su Racing Bulls, decimo. Con il secondo posto di Monza, Norris recupera tre punti nella classifica generale al compagno di squadra Piastri, staccato di 31 punti. La F1 tornerà in pista nel weekend del 21 settembre a Baku, in Azerbaigian.