Oggi è la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. E' stata istituita, per legge, l'anno scorso

In Italia si celebra, oggi, per la prima volta. la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori , istituita con la legge 104 del luglio del 2024. Proprio in queste ore, come ha scritto l'agenzia di stampa Adnkronos, è stata diffusa una ricerca dell'istituto Demopolis secondo la quale 8 genitori su 10 temono per il futuro dei propri figli . Nello specifico, le preoccupazioni sono riferite alla loro salute mentale, alla dipendenza dai dispositivi digitali (per l'83% del campione intervistato), alla violenza giovanile e al bullismo. Il 75% degli italiani ha segnalato l'aumento di episodi di violenza giovanile e di quelli legati alle baby gang , mentre il 72% si è detto preoccupato dai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo . Ancora più allarmante è il dato relativo ai consumi di alcol e droga tra i minorenni, cresciuto, pensato, di 21 punti in 5 anni, fino al 67% di percezione del rischio. Ed ancora, il 62% di chi è stato intervistato ha risposto di valutare preoccupante il basso rendimento scolastico e il 59% ha denunciato un impoverimento del linguaggio, sintomo di un disagio culturale più ampio, che investe anche la capacità comunicativa e relazionale dei giovani.





Manifestazioni in tutta Italia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto, per questa importante ricorrenza, una serie di iniziative pubbliche, con eventi nelle scuole, campagne televisive e radiofoniche, laboratori con adolescenti e incontri istituzioni-giovani. Tutto questo, è stato spiegato, per sensibilizzare, ulteriormente, su quella che rischia di diventare sempre di più un'emergenza e cioè il disagio dei minori che non sempre è percepito, correttamente, dagli adulti e dai genitori, in particolare. Portare al centro del dibattito il valore universale dell'ascolto, dando la parola ai ragazzi e riconoscendo l'importanza e il valore del loro contributo, presentandoli alle istituzioni. È questo l'obiettivo dell'evento "Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno", organizzato, sempre oggi, al Pirellone di Milano da Telefono Azzurro.