Dopo Roma il Cirque du Soleil incanta anche Milano. In scena lo spettacolo "Alegrìa - In a New Light"

A fine aprile uno degli spettacoli più belli e apprezzati al mondo, "Alegrìa", è arrivato a Milano, città nella quale resterà fino al 2 giugno. Ad ospitare il Cirque du Soleil, fondato a Montreal, nel 1984, dall'ex mangiatore di fuoco Guy Lalibertè, l'area di MilanoSesto, una vera e propria oasi verde tra il capoluogo lombardo e Sesto San Giovanni. Le precedenti date di Roma sono state un grande successo di pubblico , quasi vent'anni dopo il primo passaggio nella capitale. Questa versione di "Alegrìa" , che chiuderà il tour in Italia, a Trieste, dal 13 giugno alla stessa data di luglio, ha mostrato nuove scenografie, numeri acrobatici inediti, coreografie emozionanti, costumi straordinari, per non parlare di regia, musiche e arrangiamenti: voto 10.





Uno spettacolo che parla di emozioni

"Alegrìa è uno spettacolo che parla di emozioni . Noi accompagniamo le persone in un viaggio unico fatto di felicità, paura, euforia, speranza e con la performance fisica e l'acrobazia degli artisti": così Rachel Lancaster, direttrice artistica del Cirque du Soleil . In questo simbolico cammino si racconta un mondo che ha perso il proprio Re , diviso tra chi vorrebbe che tutto restasse uguale, un giullare di corte che tenta di salire sul trono e un movimento di speranza che cresce nelle strade, il Bronx, che vorrebbe il cambiamento, con la speranza di riportare la gioia nel mondo.





Numeri da record

Quelli di Alegrìa sono, davvero, numeri da record : 54 artisti in scena, tra acrobati, clown, musicisti e cantanti, provenienti da 18 Nazioni. Centoventi costumi, con 600 elementi differenti in ciascuna esibizione. L'album dello spettacolo, candidato anche ai Grammy Awards, è rimasto in testa alla Billboard World Music Chart per 65 settimane consecutive. Questo spettacolo, nato nel 1994, dal genio e dalla fantasia di Franco Dragone, ha fatto sognare più di 14 milioni di spettatori, in 255 città e 40 Paesi.





Cirque du Soleil: una magia che incanta