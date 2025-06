Niccolò Fabi a RTL 102.5: “Il disco è stato registrato in una baita in montagna e ci ha regalato delle cose vere. Diversi amici e compagni di viaggio mi hanno accompagnato in questo viaggio e saranno nei teatri con me”

Niccolò Fabi è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra Angiolini, per presentare “Libertà negli occhi”, il suo nuovo album di inediti, composto da 9 nuove canzoni frutto di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo. “Libertà negli occhi”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi, è il risultato di una vera e propria residenza artistica: un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco. “Libertà negli occhi” è nato tra Roma e il Lago dei Caprioli di Pellizzano (TN) ed è stato realizzato da Niccolò Fabi e alcuni compagni di viaggio che ha scelto per la realizzazione del disco: Roberto Angelini, cantautore e suo ventennale compagno di musica; il cantautore Alberto Bianco e il batterista Filippo Cornaglia, con cui condivide il palco e collabora da quasi 10 anni; Emma Nolde, nuova perla del cantautorato italiano; Cesare Augusto Giorgini, cantautore e producer conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. Ai microfoni di RTL 102.5, Niccolò Fabi ha raccontato: «C’è sempre un disagio alla base di ogni contenuto artistico, perché chi sarebbe equilibrato non cercherebbe di usare la musica come bilancia. In questo senso la natura per me è sempre stata fondamentale e questo disco è stato registrato in una baita di montagna. Questo perché io e tutte le persone che hanno condiviso con me questo progetto pensavamo che lì avremmo trovato un rifugio, una protezione di esprimerci secondo quella che era la nostra natura e non tanto le preoccupazione delle aspettative che hai quando c’è un prodotto che deve essere messo in vendita. Quella piccola isola, nel senso bello di vacanza, credo abbia regalato delle cose molto vere. Io ho la tendenza a trovare un angolo di mondo che è meno ancorato alla realtà, dove forse mi trovo più a mio agio, perché magari mi invento le cose ed è più favolistico. Poi ovvio che il contato con la realtà è spesso molto molto violento, ma almeno so che quando realizzo qualcosa vado in un luogo che mi fa stare bene».





LA PRESENTAZIONE DEL DISCO

Anticipato dai brani “Acqua che scorre” e “Al cuore gentile”, e dai loro rispettivi video, “Libertà negli occhi” dal 16 maggio è stato presentato al pubblico in 12 appuntamenti nelle città d’Italia, occasioni per approfondire e conoscere il disco, momenti di chiacchiera e confronto diretto tra Niccolò Fabi e il suo pubblico. «Ho deciso di presentare il disco in modo diverso, con degli incontri. Io cerco sempre di unire un piccolo tragitto, un piccolo percorso. Per esempio, abbiamo presentato questo disco a Vermiglio, perché mi piaceva che le persone prima di ascoltare il disco, in questo caso con una meravigliosa passeggiata nel bosco, arrivassero a quell’incontro un po’ più decontaminati dalle nevrosi quotidiane. Anche negli incontri di presentazione “a chiacchiera” abbiamo cercato dei luoghi che avessero un’ambientazione non da negozio» ha spiegato l’artista in diretta su RTL 102.5.





IL TOUR NEI TEATRI

Ad ottobre Niccolò Fabi presenterà i brani del nuovo album e le canzoni del suo repertorio nella tournée teatrale “Libertà negli occhi Tour 2025”, organizzata e prodotta da Magellano Concerti. Il cantautore partirà con la prima tappa a Isernia il 4 ottobre, per proseguire con Ravenna, Milano, Bologna, Torino, Trento, Padova, Assisi, Pescara, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Udine, Parma, Lugano, Livorno, Firenze e Roma. «Ci sono alcuni amici e compagni di tutto nella mia vita che mi hanno accompagnato in questo progetto ed è stato un modo per me di essere confortato da persone che conosco e che mi conoscono, ma anche di essere sorpreso. Dal 4 ottobre, con tutti questi amici sarò in giro per l’Italia nei teatri, tranne Emma perché ha un suo progetto in quel periodo, ma sono davvero felice per lei. Quest’estate poi farò delle piccole partecipazioni a dei festival. Sono tutte situazioni in cui mi sento a mio agio, magari chiacchiere o festival letterari in cui posso apportare qualche considerazione in più dal mio punto di vista. Quindi sono modi per incontrare le persone, che però non anticipano i live teatrali» ha rivelato l’artista nel corso di “W l’Italia”.