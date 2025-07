Ucciso nel Centro di addestramento di Taranto il cane Bruno, era stato premiato per aver salvato 9 persone

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno commentato il gesto vile avvenuto nel Centro di addestramento di Taranto dove il cane Bruno, un bloodhound molecolare, che, nel corso della sua attività, ha anche salvato la vita a nove persone che risultavano disperse, è stato ucciso con un'esca riempita di chiodi, come ha scritto l'agenzia Ansa. " Una notizia che stringe il cuore, un atto vile, codardo, inaccettabile ", lo ha definito, su X, la premier Meloni, che ha anche postato una foto con la pagina del quotidiano "Il Messaggero" di Roma, dove lei stessa compare sorridente accanto al cane, dopo averlo premiato per il suo valore. Sdegnato anche il commento del numero uno di Palazzo Madama: " L'uccisione di Bruno, il cane eroe dell'unità di soccorso Endas, è stato un atto barbaro e incivile su cui mi auguro che le autorità preposte possano fare piena luce. A chi lo ha addestrato, amato e con lui ha condiviso tanti momenti preziosi e belli, giunga la mia affettuosa vicinanza", ha concluso, su Facebook, Ignazio la Russa. La deputata Michela Vittoria Brambilla, da sempre vicina al mondo degli animali, ha annunciato la presentazione di una denuncia formale per la costituzione di parte civile se, come è auspicabile, ci sarà un processo. "Una morte orrenda, lunga e dolorosissima, per l'emorragia interna, per cui il responsabile deve vergognarsi di appartenere alla razza umana", ha concluso la Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, promotrice della legge, entrata in vigore il primo luglio scorso, sui reati contro gli animali.