A Parma gesto esemplare di un uomo nei confronti di una cittadina del Kazakistan. Scopriamo quale.

Quello che che vi stiamo raccontando ci ha riportato, in qualche modo, indietro nel tempo con un gesto che è stato molto apprezzato ed elogiato, non solo dalla diretta interessata, ovviamente, ma anche da chi ha saputo di questa storia. Ecco quanto è successo: a Parma, mercoledì scorso, un uomo, di cui non è stata diffusa l'identità, ha trovato un borsello con all'interno una cifra importante, ben 5.100 euro in contanti , nei pressi della biglietteria della stazione ferroviaria. Dopo il primo, comprensibile, stupore, ha deciso di consegnarlo alla polizia ferroviaria. Gli agenti, anche attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza della stazione, sono riusciti a risalire alla donna che aveva smarrito il borsello, una viaggiatrice originaria del Kazakistan. I soldi, quindi, le sono stati restituiti e la donna ha ripreso il proprio viaggio. Chissà se, a chi ha restituito l'importante cifra, oltre alla soddisfazione per il bel gesto fatto, sarà stata riconosciuta anche una mancia di ringraziamento.





Cosa dice la legge ?