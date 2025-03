I libri più interessanti della settimana, tra “So cosa hai fatto”, “Preziosi indizi tra i libri antichi”, "Clementina" e “Avete presente l’amore?”

L’arrivo della domenica rappresenta il momento del riposo, ma anche quello della consueta rubrica dedicata ai libri più interessanti della settimana. Uno spazio in cui si fa un rapido controllo delle pubblicazioni più interessanti approdate di recente sugli scaffali, nel tentativo di sottoporre ai lettori qualcosa che possa andare incontro alle loro esigenze.

Una parentesi che, nelle scorse settimane, ha portato sotto la lente d’ingrandimento “House of Ash and Shadow”, “Invisibile”, “Ti ricordi di Sarah Leroy?” e “L’angelo di Pietra”. Oppure ancora “Gli Immortali di Meluha”, “One Dark Window”, “Sensi” e “E tutti danzarono”.

Una lista di titoli sempre ad ampissimo respiro per quanto concerne i contenuti, sia nella sostanza che nelle modalità di trattazione. Ed è una lista altrettanto eclettica quella di questa tornata. Tra i libri più interessanti della settimana troviamo:

- So cosa hai fatto, di Faridah Abike-Iyimide

- Preziosi indizi tra i libri antichi, di Miranda James

- Clementina, di Giuliana Salvi

- Avete presente l’amore?, di Dolly Alderton





SO COSA HAI FATTO, INTRECCI NARRATIVI MOZZAFIATO E TEMATICHE SPINOSE

Partiamo subito nella nostra rassegna settimanale dedicata ai libri con un romanzo che sarà capace di tenere incollati alle pagine. “So cosa hai fatto” di Faridah Abike-Iyimide, pubblicato da Sperling & Kupfer, porta i lettori tra le mura della Niveus Private Academy, un istituto elitario dove nulla è ciò che sembra e tutto ciò che conta è l’apparenza. Protagonisti Asso Devon, musicista di talento, e Chiamaka, rappresentante d’istituto dalla spiccata ambizione. Per entrambi il futuro è roseo, in virtù delle “performance” scolastiche che li proiettano di diritto verso i college più ambiti. Questo almeno finché alcune voci, messe in giro da un misterioso utente e corredate da foto compromettenti, non rischiano di mandare in pezzi ogni sogno relativamente al futuro. Solo collaborando potranno trovare un modo per venirne a capo.

Un volume che raccoglie al suo interno sì una storia in grado di tenere costantemente con il fiato sospeso, ma lo fa affrontando al contempo tematiche spinose come il razzismo e l’omofobia (su tutte). E che permette in questo modo al lettore di calarsi in toto all’interno della narrazione, consentendo il crearsi anche di un legame empatico con i personaggi. Un ottimo lavoro d’esordio per l’autrice, che arricchisce il segmento di libri young adult con un volume da tenere d’occhio.





PREZIOSI INDIZI TRA I LIBRI ANTICHI, INDAGINI INASPETTATE E INVESTIGATORI INSOSPETTABILI

Restiamo nell’ambito delle indagini – seppur di altra natura – con un altro romanzo proveniente dalla serie bestseller del New York Times. Si intitola “Preziosi indizi tra i libri antichi”, di Miranda James, edito da Leggereditore, ed è una storia che ci porta tra le pagine dei libri. L’anziano Delacorte ha il sentore che qualcuno lo stia derubando, privandolo di alcuni dei suoi preziosi libri antichi – che danno anche il titolo all’opera. È effettivamente così? Per scoprirlo incarica il bibliotecario Charlie di procedere a una catalogazione. Non passa molto tempo che Delacorte viene trovato misteriosamente morto. Ecco che quindi il mistero si infittisce, con Charlie che si trova a vestire i panni di investigatore per provare a far luce, con l’aiuto del suo fidato gatto Diesel, dell’intricata vicenda. Che c’entri la famiglia dell’eccentrico anziano? Intanto le sparizioni di libri continuano: tocca sbrigarsi prima che la collezione lentamente evapori, un tomo alla volta.

Un volume perfetto per chi cerca un giallo in grado di rispettare le tradizioni dei grandi classici del passato, a là Agatha Christie per intenderci. Ed è un volume che sottolinea la bontà del lavoro dell’autore, che si conferma una garanzia nel gestire ottimamente la suspense in questo secondo lavoro legato alla serie. D’altronde un motivo se è tra i consigliati dal New York Times ci doveva pur essere, no?