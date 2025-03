I libri più interessanti della settimana, tra “House of Ash and Shadow”, “Invisibile”, “Ti ricordi di Sarah Leroy?” e “L’angelo di Pietra” Photo Credit: "Ti ricordi di Sarah Leroy?" di Marie Vareille, Rizzoli

- House of Ash and Shadow, di Leia Stone

- Invisibile, di Danielle Steel

- Ti ricordi di Sarah Leroy?, di Marie Vareille

- L'angelo di Pietra, di Marcello Simoni





HOUSE OF ASH AND SHADOW, LA SINTESI PERFETTA DI FANTASY E ROMANTICISMO

Partiamo subito con il giusto input in grado di scatenare la fantasia dei lettori. “House of Ash and Shadow” di Leia Stone, di Leggereditore, è il giusto mix che unisce in un’equa miscela il fantasy e trame romance. Una storia che vede la protagonista, Fallon Bane, fare i conti con una terribile maledizione in stile Re Mida (senza il tornaconto potenzialmente vantaggioso). Se il sovrano aveva la capacità di trasformare in oro ogni cosa grazie al suo tocco, per Fallon la situazione è opposta e contraria. Il contatto fisico le provoca un dolore tale da rifuggire ogni occasione in cui questo può avvenire. Con ovviamente importanti conseguenze a livello sentimentale.

Alcuni eventi innescano quindi il consueto “viaggio dell’eroe”, un momento di scoperta per la protagonista, chiamata a fare i conti con alcune verità che la porteranno ad acquisire consapevolezze anche scomode. Il tutto all’interno di una narrazione eterogenea che attinge a piene mani dal genere di riferimento, inserendo i contenuti che ti aspetti e che cerchi da un libro di questa tipologia, tra fate e magia. Un volume perfetto per chi vuole perdersi in racconti dalla forte componente esotica, l’inizio perfetto per la trilogia che si completerà con i prossimi volumi.





INVISIBILE, QUANDO SPARIRE SULLO SFONDO NON È PIÙ UN’OPZIONE

Ci spostiamo verso un altro genere di narrativa con il secondo dei libri più interessanti della settimana, per quanto si resti affini, per certi versi, con la lettura precedente. Assente il fantasy, resta tutto quanto concerne i sentimenti in “Invisibile” di Danielle Steel, edito da Sperling & Kupfer.

Un’autrice che non ha bisogno di presentazioni, visto che per lei parlano i numeri: più di un miliardo di copie vendute – traguardo tagliato sul finire del 2024 – in oltre cinquant’anni di attività scrittoria (il suo primo libro, “Due mondi due amori”, è uscito nel 1973). E tutte letture che sono state in grado di coinvolgere gli appassionati del genere romance, che ancora una volta si apprestano a perdersi tra le sue pagine.

Protagonista del nuovo libro è Antonia Adams, figlia di un’aspirante attrice e di un ricco imprenditore. Non una crescita facile la sua, viste le turbolenze familiari che ne hanno segnato la prima parte della vita. Un qualcosa che ovviamente impatta sullo sviluppo del carattere, che facilmente (come nel suo caso) spinge a rifuggire l’essere esposti e a cercare quella invisibilità richiamata dal titolo del libro.

Una invisibilità che viene messa però alla prova dagli eventi che si innescano nella sua vita, quando un lavoro estivo a Hollywood può diventare il trampolino di lancio perfetto per la notorietà. Qualcosa che in tanti cercano spasmodicamente, ma che per Antonia rappresenta, usando un ossimoro, una “pericolosa opportunità”. Una storia che chiaramente tesse trame che non possono rinunciare a tutte quelle sfumature romantiche tipiche della Steel.