Brindisi, ragazza scomparsa: ricerche in corso della 18enne ucraina di cui non si ha notizia da 24 ore Photo Credit: agenziafotogramma.it

Proseguono nell'intero territorio di Carovigno in provincia di Brindisi, via terra ed anche in mare, le ricerche della 18enne ucraina di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Mariia Buhaiova, ha svolto uno stage, che si sarebbe concluso oggi, in una struttura turistica del litorale nel nord Brindisino. Sono stati i responsabili del villaggio a presentare denuncia ai carabinieri ieri.

Allarme per la ragazza

Mariia è stata descritta come una ragazza tranquilla, ha compiuto da poco i 18 anni e non parla italiano. Le sue generalità sono state fornite dalla prefettura di Brindisi, che per domani ha convocato una riunione per fare il punto della situazione sull'esito delle ricerche in corso e gli sviluppi investigativi condotti dai carabinieri. Impegnati nelle ricerche, informano dalla prefettura "le diverse componenti del sistema di protezione civile, con l'ausilio di droni e anche cani molecolari". I genitori della ragazza, attualmente residenti in Ucraina, sono stati informati della vicenda e, spiegano dalla prefettura, sono "costantemente aggiornati in merito alle attività in essere, anche tramite i canali diplomatici."Lo stage nel villaggio turistico di Carovigno della 18enne è legato ai suoi studi presso l'Università di Bratislava.

Il sindaco di Carovigno ha lanciato l'allarme

Uno dei primi a lanciare l’allarme sui social è stato il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti: «Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei carabinieri di Carovigno», ha scritto in un post in cui ha condiviso anche la foto della ragazza. Tra i commenti al post c’è anche qualche utente che scrive di aver visto «una ragazza simile a quella della foto» a Torre Santa Sabina, tra le 19 e le 19.30 di venerdì 4 luglio. Un altro utente, invece, scrive di aver visto «una ragazza simile a lei, bionda», che camminava sul bordo della strada nei pressi di alcune strutture di Carovigno, sempre la sera di venerdì. Il tutto è ovviamente al vaglio dei carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona per cercare di ottenere qualche elemento in più. Monitorate anche le fermate degli autobus e dei treni. Non si esclude che Mariia si sia allontanata volontariamente, sapendo di essere prossima a lasciare l'Italia.