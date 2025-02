I libri più interessanti della settimana, tra “Il Matrimonio”, “L’Uomo di Ghiaccio”, “Precipizio” e “Hedonia”

Un thriller che gioca col lettore, considerando il fatto che la storia non si focalizza tanto sulla ricerca del colpevole, che appare da subito lampante, bensì sull’angoscia relativa al non sapere quando quest’ultimo tornerà a colpire. Un racconto dal ritmo coinvolgente che riesce appieno nel suo intento di avvolgere i lettori.

Troviamo Morgan , figlia di un militare (idealmente quindi avvezza agli spostamenti costanti) che riesce a stabilirsi in un quartiere carino in quel di Baltimora. Responsabilità e gratificazioni viaggiano di pari passo, tra mutuo da pagare e lavori, tra cui quello da barista, che le permettono di avere una invidiabile indipendenza economica. A contribuire al mutuo anche l’amica e coinquilina, Nina. L’ingresso nella sua vita di Luke, informatico che la corteggia al bar, incrina però irreparabilmente ogni cosa nel suo mondo.

Restiamo sul fronte dei brividi, della suspense e dell’incognita costante per i lettori anche con la seconda lettura inserita tra i libri più interessanti della settimana . “ L’Uomo di Ghiaccio ” di Nora Roberts , pubblicato da Leggereditore , è un racconto che sostanzialmente ti prende in contropiede fin dalle prime battute.

È un thriller che parte quasi in sordina, tra le pieghe della vita dei personaggi che vengono dotati di spessore dall’autore, con descrizioni minuziose di ogni loro caratteristica, da quelle fisiche alle sfumature caratteriali. Una storia che tiene incollati alle pagine e che, con grande ritmo, sviluppa magistralmente tutti gli elementi narrativi. Un altro grande centro per Rekulak .

Partiamo subito con un thriller che potremmo definire “soft”, per quanto sia indiscutibilmente in grado di tenere il lettore costantemente sulle spine. “ Il Matrimonio ” di Jason Rekulak , edito da Giunti , rappresenta un gradito e atteso ritorno per lo scrittore statunitense. Dopo il grande apprezzamento riscosso a livello mondiale con il suo precedente lavoro, “ Teddy ” (sempre edito da Giunti ), si produce in una nuova prova di grande spessore.

PRECIPIZIO, LA STORIA E LA CICLICITÀ DEGLI ERRORI

Si cambia registro con “Precipizio” di Robert Harris, pubblicato in Italia da Mondadori. Un romanzo storico che rappresenta un biglietto per un viaggio nello spazio e nel tempo. Si torna infatti indietro al 1914 e ci spostiamo a Londra, con la Prima Guerra Mondiale che incombe.

Una storia che intesse abilmente le trame politiche che ci si aspetta da una pubblicazione che fa riferimento a quel periodo buio della storia dell’umanità. Ma lo fa con elementi anche “romantici”, se vogliamo, visti gli intrecci anche in ambito amoroso che coinvolgono i diversi personaggi in scena. Da un lato Venetia Stanley, una giovane donna dell’alta società londinese. Dall’altro Herbert Asquith, Primo Ministro nonché (elemento non da poco) uomo “felicemente” sposato.

Una tresca che mette a rischio la sicurezza internazionale visto che gli scambi di effusioni tramite corrispondenza includono anche rivelazioni segretissime su informazioni confidenziali che un uomo di tale carica non dovrebbe condividere con nessuno. Men che meno con la propria amante.

Le indagini che ne seguono, con il giovane agente dei servizi segreti incaricato di scoprire l’accaduto, sono ad alto rischio, con Harris che lavora di fino per portare su carta una storia che unisce fatti realmente accaduti e l’immancabile finzione narrativa. E lo fa con un’eleganza e uno stile impeccabili.





HEDONIA, UN THRILLER CHE SI SVILUPPA TRA TEMATICHE SOCIALI CONTEMPORANEE

Chiudiamo la nostra breve rassegna dedicata ai libri più interessanti della settimana con “Hedonia” di Alberto Vignati, edito da Mondadori. Una storia che affronta diverse tematiche calde, dal mondo scuola e le sue complessità (per alunni e insegnanti) ai social media e alle sfumature pericolose che possono assumere.

Protagonista è Nora, una ragazza di trent’anni che fa l’insegnante nonostante non fosse la sua massima ambizione. E il motivo di questa "indisposizione" è da ricercare nel suo passato. Per trasferirsi dove vuole (nel nord Europa) le servono però le giuste finanze, e allora anche quello che può risultare un lavoro non proprio gradito torna pur sempre utile. Le cose non vanno però come sperato quando accetta una supplenza al liceo Ariosto di Milano, in una classe “da incubo” per ogni professore. La sparizione di Cloe, una delle alunne di questa classe, mette in moto meccanismi molto pericolosi.

Una storia che parla di ambizioni, certo, ma soprattutto di problematiche sociali come il bullismo, l’incapacità (in alcuni casi) di intraprendere strade diverse da quelle del “branco” e la pervasività dei social media. Un’ottima prova di Vignati, che imbastisce un thriller dai ritmi perfetti in grado di tenere con il fiato sospeso.