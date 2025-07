Due fratelli di 77 e 80 anni, ex guardie giurate, trovate morte morte a Napoli le indagini sono in corso Photo Credit: agenzia ipa

Due uomini, due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un'abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d'arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l'altro e poi abbia rivolto l'arma contro di sè. Un'ipotesi che attende comunque di essere confermata. I due fratelli, ex guardie giurate 77 e 80 anni, disponevano di armi da fuoco.