I libri più interessanti della settimana, tra “Piombo e tritolo”, “Il richiamo del sentimento”, “Le governanti” e “Identità sconosciuta”

Il nostro viaggio alla scoperta dei libri più interessanti della settimana torna con il consueto appuntamento domenicale. Un momento utile per andare a caccia di novità all’interno di un panorama editoriale, quello librario, che non dorme mai.

Un frangente che, nelle scorse settimane, ci ha permesso di scoprire titoli come “Il piccolo hotel dei miracoli”, “Le bugie sepolte nel mio giardino” e “La donna dal cappotto verde”, o ancora “Ipnocrazia: Trump, Musk e la nuova architettura della realtà” a “Gli Accoliti di Cthulhu".

Tante, tantissime le pubblicazioni che virano nelle direzioni più differenti. Dai manuali di saggistica ai romanzi, migliaia e migliaia sono le pagine che settimanalmente approdano sugli scaffali. E ancora una volta proviamo a passare la lente d’ingrandimento su una selezione di titoli che potrebbero meritare un’attenzione particolare da chi cerca storie profonde e coinvolgenti. Ognuna per le sue motivazioni specifiche.

Tra i libri più interessanti della settimana, questa volta, troviamo:

- Piombo e tritolo, di James Hadley Chase

- Il richiamo del sentimento, di Fabrizio Guarducci

- Le governanti, di Anne Serre

- Identità sconosciuta, di Patricia Cornwell





PIOMBO E TRITOLO, IL NOIR D’ALTRI TEMPI CHE TORNA IN CATTEDRA

Partiamo subito col botto – battuta servita su un piatto d’argento dal titolo “esplosivo” – con questo “Piombo e Tritolo” di James Hadley Chase, pubblicato da TimeCrime. Si tratta di un ritorno in grande stile per l’autore (vissuto tra il 1906 e il 1985) e per questa storia dalle tinte noir e hard boiled, originariamente pubblicata nel 1941.

E come ci si può aspettare da un romanzo storicamente incasellato nel periodo storico di pubblicazione ci si ritrova proiettati nell’azione senza troppi fronzoli. Bastano poche pagine a Dave Fenner, “eroico” investigatore privato recentemente osannato per aver risolto un complicato caso di rapimento, per tornare in azione.

Una sconosciuta bussa alla porta del suo ufficio e chiede una mano per ritrovare la sorella scomparsa. Una telefonata misteriosa che arriva durante il colloquio la etichetta però come “pazza”. A chi credere? Neanche il tempo di farsi un’idea che la situazione precipita, costringendo Fenner a prendere iniziative anche pericolose per risolvere il caso. Azioni e decisioni che lo portano a stuzzicare altri vespai da cui probabilmente sarebbe stato meglio se fosse rimasto alla larga.





IL RICHIAMO DEL SENTIMENTO, UN VIAGGIO FISICO E METAFISICO

Si cambia decisamente registro, almeno per quanto concerne le ambientazioni e i ritmi narrativi, con questo secondo romanzo, “Il richiamo del sentimento” di Fabrizio Guarducci, pubblicato da Lorenzo de Medici Press. Una storia che si focalizza anche in questo caso su una “indagine”, sebbene di altra natura e con altra finalità.

Protagonista è Elvira, una studiosa che sente la necessità di concentrare tutti i suoi sforzi accademici nella rivalutazione della figura dei Catari. Si tratta di un movimento religioso diffuso in diverse parti d’Europa nel periodo compreso tra il X e il XIV secolo. Qual è il motivo alla base di questa ostinazione? Il messaggio di questi religiosi si sposa alla perfezione con l’epoca storica contemporanea. Servono però prove tangibili che le permettano di imbastire il libro che desidera scrivere, in modo che possa essere appetibile per il mercato editoriale. E sono prove che possono arrivare solo grazie a precise ricerche.

E sarà un viaggio fisico e metafisico quello di Elvira, tra la razionalità tipica di un animo studioso e l’irrazionalità dei sentimenti. Un viaggio anche alla ricerca di un proprio personalissimo equilibrio.