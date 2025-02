I libri più interessanti della settimana, tra “Verso un probabile giorno dopo”, “Festa di mezzanotte”, “Edith Holler” e “Mostro Cinema”

Premesse sicuramente folkloristiche, ma che in brevissimo tempo si intrecciano con eventi tangibili e tutt’altro che surreali. La magione, durante una festa organizzata dalla sua padrona, Francesca Meadows , per celebrare il solstizio d’estate, va in fiamme. Un incendio terribile che la devasta, portando panico e scompiglio, e che trascina via con sé una vita.

Un settimo appuntamento, questo, sicuramente molto atteso dai fan, e la scrittrice del Sussex non vuole tradire le aspettative. E lo fa partendo da una leggenda legata a una tenuta extralusso che fa da sfondo alle vicende. Sembrerebbe infatti che gli uccelli che la abitano rappresentino una sorta di spirito vendicativo, pronti a salire in cattedra qualora esistano torti giudiziari a cui porre rimedio.

Un racconto netto e asciutto, che mira a portare il lettore a scoprire dinamiche e vicende legate a questo macrocosmo partendo dal racconto di eventi precisi. Come il tentativo sventato di eliminazione – tramite cecchini – di Misso all’uscita dal carcere. O l’attentato in cui rimasero gravemente feriti Giulio Pirozzi e Rita Casolaro e persero la vita Assunta Sarno , moglie di Misso, e Alfonso Galeota , braccio destro di quest’ultimo. Episodi da cui si evince l’assoluta freddezza di un mondo, quello criminale, che non perdona gli affronti.

È un libro che funge da macchina del tempo, come dimostra l’apertura, che riporta i lettori al 2 ottobre del 1998 . Un tuffo nel passato di oltre un quarto di secolo, a quando un attentato dinamitardo porta alla deflagrazione di un’autobomba nel rione Sanità , seminando panico, distruzione e portano alla morte (nei giorni successivi) un passante ignaro investito dall’esplosione. Una dichiarazione di guerra chiara ed evidente al clan Misso da parte dell’ Alleanza di Secondigliano . La miccia che porterà all’inasprirsi progressivo delle violenze tra le due parti in causa.

Si parte questa settimana con una lettura parecchio tosta relativamente ai contenuti trattati. In “ Verso un probabile giorno dopo ” di Giuseppe Misso , edito da Mondadori , troviamo la storia delle vicissitudini del clan camorristico omonimo narrate dallo stesso ex capoclan, oggi collaboratore di giustizia e inserito nel programma di protezione dal 2011.





EDITH HOLLER, UN ROMANZO CHE È UN’ODE AL MONDO DEL TEATRO

Ancora un cambio di registro tra i libri più interessanti della settimana, con una storia che nasce da una Forte componente nostalgica. “Edith Holler” di Edward Carey, edito da La Nave di Teseo, rappresenta un po’ un messaggio d’amore per il mondo del teatro. Un ecosistema a cui Carey è stato affine, considerando la sua esperienza da narratore che ha abbracciato anche la drammaturgia.

Ed è proprio dal momento di sofferenza del mondo del teatro, in concomitanza con la pandemia del 2020, che nasce l’esigenza letteraria di celebrarlo questo mondo. In un momento storico dove la realtà stava vivendo una sorta di “teatro al contrario”, con le mascherine che prendevano il posto delle maschere, celando però porzioni differenti del viso. E con le strutture che avrebbero dovuto ospitare commedie, drammi e via discorrendo che erano costrette a rimanere chiuse. Con grandi sofferenze economiche da parte degli addetti ai lavori.

In “Edith Holler” si va indietro nel tempo al 1901 e ci si sposta geograficamente in Inghilterra, patria dello scrittore (che vive in Texas). Protagonista una ragazzina – che dà il nome al romanzo – che passa il suo tempo tra le mura dell’Holler Theatre, di proprietà del padre che a sua volta si occupa anche di dirigerlo. Una storia che nasce da una sorta di predestinazione, visti gli antenati della giovane, tutti legati a questo specifico ambito dell’intrattenimento. E predestinazione anche quello relativo al futuro della giovane, vittima di una maledizione lanciatale da una vecchia attrice scontenta, che ne vorrebbe la morte - e il crollo del teatro stesso - qualora dovesse abbandonarlo.

Una narrazione che intreccia storie personali e vicissitudini attinenti il mondo teatrale e non. In un racconto in grado di tenere incollati alle pagine, complice l’affetto che, pagina dopo pagina, legherà i lettori alla piccola protagonista.





MOSTRO CINEMA, L’ENCICLOPEDIA SUGLI SPAVENTOSI VILLAIN DEL GRANDE SCHERMO

Chiudiamo la parentesi dedicata ai libri più interessanti della settimana con “Mostro Cinema”, di Sebastiano Barcaroli con le illustrazioni di Federico Milella, pubblicato da Edizioni NPE. Un volume che, come evidenzia il sottotitolo che campeggia in copertina, vuole essere una “guida illustrata alle più terrificanti creature del grande schermo”.

Ed è una lettura sicuramente molto interessante sotto numerosi punti di vista, sia quantitativi che qualitativi. Una vera e propria enciclopedia (dalla foliazione anche generosa: complessivamente oltre 300 pagine) che approfondisce tutto ciò che c’è da sapere in materia di mostri che sono diventati punti di riferimento nell’immaginario collettivo di ambito cinematografico.

Dai mostri classici come vampiri, zombie e mummie, passando a quelli di “nuova concezione” se così vogliamo definirli, come alieni e serial killer. Arrivando a “mostri” non classificabili come tali, ma che tali diventano all’interno delle giuste narrazioni: gli esempi arrivano dal mondo della natura, tra piante e insetti.

Descrizioni accurate che sono corredate chiaramente anche da esempi filmici ad hoc, e da un comparto grafico curato alla perfezione, con illustrazioni che permettono di avere sempre ben chiaro il focus dell’approfondimento. Un pacchetto completo che rappresenta quindi un piccolo gioiello per gli amanti del cinema di genere, e un ottimo strumento per i profani per comprendere le dinamiche che portano alla nascita di questi personaggi.