F1 al penultimo atto, oggi sul circuito di Losail si corre la Sprint race, pole a Norris, domani la gara del Gp del Qatar

Oggi, sabato 30 novembre, si corre sul circuito di Losail si corre l'ultima Sprint del mondiale 2024 di Formula 1, il migliore, nelle prove di ieri è stato Lando Norris su McLaren che nella notte in Qatar, con appena 18 gradi di temperatura dell'aria, ferma il cronometro sul super-tempo di 1'21"012. La pista nel deserto ha dimostrato un grip eccezionalmente aumentato rispetto al 2023, quando Max Verstappen aveva guadagnato il primo posto sulla griglia in 1'23"778. Per il britannico si tratta della terza pole Sprint dopo Brasile '23 e la Cina di quest'anno. In prima fila oggi partirà anche la Mercedes di George Russell, staccato di appena 63 millesimi. Seconda fila per l'altra McLaren, guidata da Oscar Piastri e per la prima Ferrari, con Carlos Sainz al volante. In terza l’altra Rossa di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton, Pierre Gasly (con l'Alpine rigenerata dall'arrivo di Flavio Briatore), Niko Hulkenberg (Hass) e Liam Lawson (RB Honda) chiudono la Top-10. La gara è prevista alle oggi ore 15 (orario italiano). Alle 19, invece scatterà la sessione di qualifiche per il Gran premio del Qatar di domani.





Mondiale costruttori

Con Max Verstappen già campione del mondo piloti, resta ancora aperta la questione del Mondiale costruttori. Al momento la McLaren ha un vantaggio di 24 punti sulla Ferrari, e oggi il team anglo tedesco partirà da una posizione di vantaggio.





Leclerc

"Come mi sento? Non bene perché quando dai tutto ma siamo soltanto quarto e quinto non é grandioso, considerando quanto questo fine settimana è importante per noi". Così Charles Leclerc al termine delle qualifiche di ieri della gara Sprint in Qatar. "Non so per quale motivo, le libere erano andate molto oltre le nostre aspettative” ha aggiunto il pilota della Ferrari “mentre in qualifica siamo tornati con i piedi per terra". Nel primo ed unico turno di libere in vista del Gran premio del Qatar il miglior tempo era stato quello di Leclerc, che era stato bravo a mettere la sua vettura davanti alle due monoposto di Norris e Piastri, mentre Sainz aveva chiuso al quarto posto.