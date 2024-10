Drone si abbatte sulla casa di Netanyahu. Israele accusa l'Iran, "ha tentato di ucciderlo"

Un drone lanciato dal Libano si è abbattuto sulla città di Cesarea, nella pianura costiera del Paese, a nord di Tel Aviv, area in cui si trova la residenza di Benjamin Netanyahu. Non è chiaro ad essere colpita sia stata la casa del premier israeliano, che comunque non era all’interno, così come la moglie Sara. Non si registrano feriti e altri due droni sono stati intercettati. "Nulla ci scoraggerà, continueremo fino alla vittoria" ha commentato Netanyahu, mentre un alto funzionario del governo ha attribuito la responsabilità dell’azione all’Iran, riferendo a Channel 12 che Teheran "ha cercato di eliminare" il premier. E proprio dall’Iran, questa mattina, la Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha assicurato che Hamas è "vivo e rimarrà tale" nonostante l'uccisione del suo ultimo leader, Yahya Sinwar. "La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza contro Israele" ha affermato in un comunicato "ma esso non si fermerà con il martirio di Sinwar".