Conclave, il cardinale Angelo Becciu rinuncia. Gli elettori saranno 133

È ufficiale: il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al conclave. A comunicarlo è stato lui stesso in una nota: “Obbedirò come ho sempre fatto alla volontà di papa Francesco” si legge, "avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore". Anche se il porporato ribadisce di essere convinto della sua innocenza.





L'ESCLUSIONE

La vicenda è quella della compravendita del Palazzo londinese, con fondi della Segreteria vaticana. Scandalo per cui Becciu è stato condannato, nel 2023, in primo grado, dal Tribunale della Santa Sede a 5 anni e 6 mesi di reclusione. A settembre ci sarà l’appello. Nel 2022 intanto il cardinale si era dimesso, per poi tornare, gradualmente, a prendere parte agli eventi pubblici, tra cui i funerali di Papa Francesco. E in questi giorni Becciu ha sempre sostenuto di avere pieno diritto di partecipare al conclave, perché non era mai stata esplicitata alcuna precisa volontà di escluderlo. Ma durante le prime congregazioni - come rivelato dal quotidiano- sarebbero spuntate due lettere firmate proprio da Bergoglio, che smentirebbero questa versione: una risalente al 2023 e una allo scorso marzo, quando il pontefice era ricoverato al Policlinico Gemelli. Lettere che sarebbero state mostrate a Becciu: sarebbe arrivato così il passo indietro.





133 ELETTORI

Dagli altri cardinali, nessun commento. Intanto fervono i preparativi per il conclave: l'ingresso nella Cappella Sistina avverrà nel pomeriggio del 7 maggio, alle 16.30. Poco dopo, si terrà la prima votazione. Per essere eletto, al nuovo Papa serviranno i due terzi dei voti, con un quorum che scende ad 89, visto che i cardinali elettori sono passati da 135 a 133, perché due di loro non riusciranno ad arrivare in Vaticano per motivi di salute.





"CONCLAVE BREVE"

L'auspicio, è che Roma possa trovare il suo vescovo in tempi rapidi.ha detto, prima della congregazione generale, il cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sako. Congregazione aperta dalla meditazione dell'abate Donato Ogliari.ha detto