Spagna, Portogallo e un pezzo di Francia senza corrente, al momento si esclude un attentato, ripristino in corso

In Spagna e Portogallo governi allerta

Il governo spagnolo ha convocato una riunione di emergenza raccomandando di non guidare e non mettersi in viaggio. Il ripristino graduale è in corso, sulle cause si indaga, si parla genericamente di un guasto. Si esclude un hackeraggio. Non si tratterebbe di un attentato. ”. L’Aena, che gestisce 46 aeroporti della Spagna, ha fatto sapere che gli scali sono operativi, ma i voli potrebbero subire ritardi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiarito però che al momento nessuna ipotesi è esclusa per le cause del blackout che ha paralizzato la Penisola Iberica. Ma comparendo davanti alla stampa dalla Moncloa, Sanchez ha anche invitato a "non diffondere informazioni di dubbia provenienza".La metropolitana della capitale Madrid ha evacuato l'intera rete che si è boccata anch'essa colpita dal blackout. In risposta alla situazione generata dalla diffusa interruzione di corrente elettrica nella regione, è stata attivato il Piano di Emergenza Territoriale della Comunità di Madrid.

La riattivazione elettrica richiederà ancora qualche ora

Il gestore dell’infrastruttura elettrica spagnola, Red Eléctrica de España ha attivato piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica in collaborazione con le aziende del settore. Secondo quanto riferito, le cause sono in fase di analisi e tutte le risorse sono destinate alla risoluzione del problema. Il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta comunque indagando per capire se l'interruzione sia stata causata da un attacco informatico.