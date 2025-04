Papa Francesco, le novità sul corteo funebre, mentre cresce l'afflusso di fedeli a San Pietro

In Piazza San Pietro prosegue l'omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco, con un'affluenza straordinaria che non si è fermata neanche di notte. Finora i visitatori, arrivati da tutto il mondo, sono più di sessantamila, come reso noto dal portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Se i numeri continueranno ad essere così ingenti, la Basilica potrà restare aperta dopo le 24 anche questa notte.





IL CORTEO E LA VISITA ALLA TOMBA

Bruni ha fornito anche alcuni dettagli sui funerali, che si terranno sabato alle 10. Il corteo funebre che accompagnerà la salma del Papa si muoverà a passo d'uomo, per consentire alla gente di salutare il Pontefice. Percorrerà sei chilometri, attraversando le strade del centro storico di Roma. Al momento l'ipotesi è che si imbocchi Corso Vittorio Emanuele, per poi arrivare a piazza Venezia e svoltare sui Fori imperiali, passando davanti al Colosseo. Da lì il feretro entrerà in via Labicana e poi via Merulana tutta, fino ad arrivare nella piazza di Santa Maria Maggiore. Qui sarà accolto da un gruppo di poveri. Poi avverrà la tumulazione, in forma privata. Sarà possibile visitare la tomba di Bergoglio a partire dalla mattina del giorno dopo, domenica 27 aprile.





IL MARMO E LA SCRITTA "FRANCISCUS"

La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale, nei pressi dell'Altare di San Francesco. È stata realizzata in marmo, arrivato dalla Liguria. Semplice, riporta la riproduzione della croce pettorale e la sola iscrizione "", come da volontà di Papa Francesco, espressa nel testamento aperto nei giorni scorsi.





PRESENTE ANCHE BIDEN

Un evento seguito da centinaia di migliaia di persone, ma anche dai potenti del mondo. Finora sono 130 le delegazioni confermate, con dieci sovrani regnanti e cinquanta Capi di Stato. Oltre al Presidente americano Donald Trump, ha annunciato la sua presenza anche il predecessore, Joe Biden. Ma ci sarà anche una delegazione dell'Ong Mediterranea, che ha più volte incontrato Papa Francesco. A rappresentarla, soccorritori e rifugiati, torturati e fuggiti dalla Libia.