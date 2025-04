A Misilmeri i funerali di Sara Campanella, uccisa a Messina. "Basta femminicidi"

È un lunedì di dolore, rabbia e commozione, quello dell'ultimo saluto a Sara Campanella, 22 anni, uccisa una settimana fa, a Messina. A colpirla con cinque coltellate un compagno di università, Stefano Argentino, che da due anni la perseguitava, sempre respinto. Sono migliaia le persone arrivate da tutta la Sicilia a Misilmeri, piccolo comune nel palermitano, per stringersi alla famiglia, per manifestare la loro indignazione. All'uscita del feretro dalla chiesa, il volo dei palloncini bianchi verso il cielo. Numerosi gli striscioni contro la violenza. ''Nel ricordo di Sara, a difesa delle donne. Basta femminicidi'' si legge in uno, "Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi" è scritto in un altro. "Sara vive" è il fulcro dei numerosi ricordi, portati dai tanti amici e compagni di studio.





L'OMELIA, L'AMORE NON UCCIDE

LA LAUREA ALLA MEMORIA

Una funzione in cui è stata ricordata una Sara appassionata, impegnata nel costruire il futuro, pronta a concludere il percorso di laurea. Aveva chiesto una tesi sperimentale in oncologia, come ha reso noto la rettrice dell'Università di Messina, Giovanna Spatari, che ha ricordato il garbo e l'interesse della studentessa, annunciando che a Sara Campanella sarà conferita la laurea alla memoria.