A Terni l'ultimo saluto a Ilaria Sula. La madre dell'ex fidanzato è indagata per occultamento di cadavere

Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara, coperta di rose, dall’abitazione della famiglia di Ilaria Sula, uccisa dall'ex fidanzato Mark Samson, il corpo chiuso in una valigia, abbandonato in un bosco vicino Roma, trovato lo scorso 2 aprile. Circa tremila le persone che si sono radunate a Terni e che hanno sfilato in un corteo silenzioso, che ha accompagnato il feretro verso il cimitero, per una cerimonia laica. A seguirlo, la madre, il padre e il fratello della giovane, raccolti in un abbraccio. Al termine della funzione, il papà ha chiesto giustizia. "Ilaria non meritava questa fine, era una figlia d'oro" ha detto ringraziando tutti i presenti. "Deve marcire in carcere" ha aggiunto, riferendosi all'omicida, reo confesso.





INDAGATA LA MADRE DI SAMSON

Intanto le indagini proseguono. È terminato poco fa in questura a Roma, durato quasi tre ore, l’interrogatorio di Nors Mazlapan, la madre di Samson, per cui è stata formalizzata l'iscrizione nel registro degli indagati. Contestato il reato, in concorso, di occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso, al momento del delitto la donna si sarebbe trovata in casa, non sarebbe stato presente invece il marito. Gli inquirenti puntano a ricostruire alcuni elementi ancora oscuri." ha detto l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mark Samson, facendo riferimento alla giornata dei funerali di Ilaria Sula.





DEDICATI A ILARIA SULA SPAZI DI STUDIO ALL'UNIVERSITÁ

Un lutto a cui ha partecipato anche l'università frequentata dalla 22enne, iscritta alla facoltà di Statistica. La Sapienza di Roma ha annunciato che intitolerà a Ilaria Sula alcuni spazi di studio, per non dimenticare l'ennesimo femminicidio. Oggi le lezioni sono state sospese,