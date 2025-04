Ilaria Sula trovata morta, il corpo della 22enne chiuso in una valigia. Sotto accusa l'ex fidanzato

Le ricerche di Ilaria Sula si sono concluse con la peggiore delle scoperte. La 22enne, scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma, è stata ritrovata senza vita questa mattina all’interno di una grande valigia in un’area boschiva, in fondo a un dirupo, nei pressi del Comune di Poli. Secondo le prime analisi, la giovane sarebbe stata uccisa a coltellate. Gli inquirenti indagano per omicidio e stanno approfondendo la pista legata a un 23enne origini filippine con cui la vittima aveva avuto una relazione. I pm della procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, lo stanno ascoltando in queste ore. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al momento il sospettato si trova in stato di fermo ed è in fase di interrogatorio in Questura. Dai tabulati telefonici risulta che abbia usato il cellulare della vittima.





La scomparsa

Ilaria Sula era originaria di Terni, si trovava a Roma per frequentare la triennale di Statistica all’Università La Sapienza. Il 25 marzo è la data in cui familiari e amici hanno perso contatti con lei. Secondo quanto emerso dalla prime indagini, il giorno della scomparsa aveva in programma un appuntamento. Con chi dovesse vedersi, non è ancora chiaro. Si apprende che la Squadra Mobile sta vagliando la posizione di un ragazzo 23enne di origini filippine con cui la giovane aveva, recentemente, concluso una relazione.

Nella data in cui sono state perse le tracce, Ilaria sarebbe uscita di casa senza portare con sé trucchi o vestiti, dunque pare non avesse in mente di rimanere via dall’appartamento per più giorni. Questo uno degli elementi che aveva messo in allarme da subito chi la conosceva, in particolare i coinquilini con cui condivideva l’affitto in zona Furio Camillo. Subito i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa presso il commissariato di Polizia San Lorenzo.

Nelle ore successive era stata attivata la cabina di regia in prefettura coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni preposti per le ricerche.