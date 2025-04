Papa Francesco, i funerali sabato alle 10. Saranno cinque i giorni di lutto nazionale

Le prime avvisaglie del malore sarebbero arrivate ieri mattina, intorno alle 5.30. Immediato l’intervento medico. Poco più di un’ora dopo, Papa Francesco avrebbe rivolto un ultimo saluto, con la mano, all’infermiere che era sempre con lui, Massimiliano Strappetti, prima di entrare in coma. Poi la notizia della scomparsa, che ha fatto il giro del mondo, i fedeli riversati in Piazza San Pietro. È qui che domani alle 9 sarà traslata la salma del Pontefice.





LA TRASLAZIONE DOMANI

Dopo la preghiera presieduta dal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, una processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani, dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Ci sarà ancora una liturgia sull’altare, poi il via all’omaggio dei fedeli alla salma del Papa. In queste ore è stata diffusa una foto, che vede Bergoglio nella bara di legno, la veste rossa, la mitra bianca in testa, il rosario tra le mani.





I FUNERALI SABATO

I funerali sono previsti per sabato alle ore 10, sul sagrato di San Pietro, con una celebrazione presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Poi la tumulazione del feretro nella Basilica di Santa Maria Maggiore, come da volontà del Pontefice, che nel testamento aperto ieri ha chiesto che il sepolcro sia nella terra, semplice, senza particolari decori, con un'unica iscrizione: Franciscus.





LUTTO NAZIONALE

Per il tempo che manca da qui alle esequie, il Consiglio dei Ministri, terminato poco fa, ha deliberato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da oggi. Nel corso della seduta odierna alla Camera, alcuni deputati hanno voluto ricordare il Pontefice. Domani, in aula, è prevista una commemorazione ufficiale, a partire dalle 16. Questa mattina anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Santa Marta, in Vaticano, dove si trova la salma di Bergoglio.