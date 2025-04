Vaticano: che Pasqua sarà per Papa Francesco? Tutti i dettagli dei riti della Settimana Santa più complicata

Miglioramenti nelle condizioni di salute del santo Padre ce ne sono stati e sono anche consistenti, ma non bastano a mettere giù un'agenda che veda la partecipazione ai riti della Settimana Santa: troppo impegnativi e faticosi per contemplare la sua partecipazione

Chi celebrerà il Triduo Pasquale?

Sono stati resi noti oggi quelli che saranno i primi sostituti di papa Francesco nei riti del Triduo Pasquale. Il Giovedì Santo, 17 aprile, la messa del Crisma alle 9.30, nella Basilica di San Pietro, sarà presieduta dal cardinale Domenico Calcagno, la Via Crucis al Colosseo Venerdì Santo sarà guidata dal card. Baldo Reina, Vicario di Roma. In questo caso, però, Bergoglio ha però preparato di suo pugno i testi delle meditazioni. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana senza precisare la tempistica della scrittura dei testi che verranno resi noti venerdì alle 12. Anche lo scorso anno il Papa preparò i testi delle meditazioni: in quel caso si trattava di una antologia dei discorsi che aveva tenuto in precedenza. Non ci sono indicazioni, invece, almeno per ora, sulla messa pomeridiana del Giovedì Santo, 'in Coena Domini', che prevede il rito della lavanda dei piedi, che negli anni scorsi è stata celebrata da Francesco fuori dal Vaticano, in carceri, strutture sanitarie o luoghi di accoglienza.

Che Pasqua sarà?

La salute del Papa, che continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta, migliora. Sono sempre più numerosi gli incontri di lavoro a cui il Pontefice partecipa. Intanto, riferisce la Sala Stampa Vaticana, il Papa continua le terapie, soprattutto dal punto di vista motorio, respiratorio e per l'uso della voce. Ridotto drasticamente l'uso dell'ossigeno, che viene lasciato alle ore notturne. In questo quadro, resta incerto lo svolgimento dei riti pasquali: la Veglia del sabato santo, la messa della domenica di Pasqua con la successiva benedizione 'Urbi et Orbi', e, soprattutto, se e in quali forme ci sarà la presenza del Papa. Si valuterà volta per volta. Uno degli elementi da valutare, per un'eventuale via libera alla partecipazione, è rappresentato dalle condizioni del tempo.