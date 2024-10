Francesco Totti torna in campo ? Per un attimo ci ha pensato, mai dire mai ,ha commentato

Il 28 maggio del 201 si è ritirato dal calcio giocato, dopo essere stato il capitano della sua Roma dal 1998 al 2017. Tre anni di settore giovanile gli sono bastati ad attirare le attenzioni ,tanto che Vujadin Boskov lo fece esordire in serie A , il 28 marzo del 1993, nel finale di Brescia – Roma. Francesco aveva 16 anni. Ha vinto, per molti poco rispetto a quanto avrebbe potuto, magari trasferendosi al Milan o al Real Madrid ce lo hanno cercato più volte. Ora ha 48 anni, ha rivelato che una squadra di serie A, e altre gli hanno proposto di tornare in campo. "Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mentre la pazzia, mi hanno dato dei pensieri". Francesco Totti lo ha detto in un evento Betsson, presso lo 'Sportitalia Village' di Verano Brianza. Gli è stato chiesto se gli piacerebbe tornare a giocare a calcio. "Sarebbe difficile, ma mai dire mai - ha aggiunto -. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare, dopo tanti anni, a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un'intervista dicendo che non c'è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh....". Insomma tornerei, anzi no, ha pronunciato quelle parole con le sue solite pause, con il consueto sorriso un po' masticato, ma guascone.