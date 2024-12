i fuochi d'artificio, come aiutare i nostri cani a superare indenni la notte di San Silvestro

I fuochi pirotecnici , che negli ultimi anni sembrano diminuiti di intensità, anche in questo 2024 sono un ostacolo, un pericolo per i nostri cani . Nonostante l’introduzione di leggi che in molte zone del paese ne limitano o proibiscono l’uso, i fuochi d’artificio sono sempre un attentato alla salute dei cani . Il rumore assordante, le luci improvvise e gli spostamenti d’aria, possono causare panico incontrollabile nei nostri amici a quattro zampe, con gravi conseguenze per la loro salute psicologica e fisica.

I cani sentono meglio di noi

I nostri amici posseggono un udito molto più sensibile rispetto agli esseri umani. Noi possiamo arrivare a sentire suoni fino a circa 20 mila Hz, i cani riescono a percepire frequenze molto più alte, fino a 65 mila. Dunque i rumori dei fuochi d'artificio, che già fastidiosi al nostro udito , risultano insopportabili per loro, provocando una reazione di paura immediata. I cani vengono disorientati in misura maggiore anche per le vibrazioni causate dalle esplosioni, che generano un forte senso di ansia. che può sfociare in comportamenti distruttivi, come masticare mobili o abbaiare incessantemente, o peggio ancora, in episodi di panico che portano il cane a cercare vie di fuga, con il rischio di farsi male o perdersi. Inoltre, l'intensità del rumore, combinata con il fatto che molti cani non sono abituati ai fuochi d'artificio fin da cuccioli, fa crescere il livello di paura, che può diventare cronica se non viene gestita correttamente. Sono sensibili ai forti rumori e improvvisi che possono anche aumentare il loro battito cardiaco e la frequenza respiratoria, provocando nei casi più gravi, dove ci siano già problemi, anche un infarto.



I metodi più usati





Ci sono diverse piccole strategie per aiutare i nostri animali domestici a superare senza traumi i momenti più difficili dei festeggiamenti. La prima cosa da fare è creare un ambiente sicuro, una stanza tranquilla in casa, lontano dalle finestre, con tapparelle calate, dove il cane possa sentirsi protetto. Magari con un po' di musica, a volume medio, meglio se rilassante. Nella stessa stanza ci deve essere cibo e acqua, i suoi giocattoli preferiti. Tutto questo per distrarlo da ciò che accade fuori. Fondamentale è non lasciarlo da solo, la sola presenza di un umano, anche se non il padrone può tranquillizzare il cane e ridurre il senso di solitudine e paura. Se è particolarmente sensibile, questo può fare la differenza. Bisognerebbe anche evitare di lasciare in giro oggetti che possano causare danni, in caso di corse incontrollate dei nostri cani.