Gaza, l'inferno esiste, gli orrori non si fermano, 33 le vittime dell'ultimo raid iisraeliano, mentre si muore per la fame Photo Credit: agenzia ipa

L’orrore di Gaza non si ferma, la gente che “vive” nella striscia è allo stremo, le tragedie si susseguono, a nulla sono valsi i vari tentativi di mediazione per far cessare le ostilità tra Hamas e israele.È salito a 33 il bilancio delle vittime del raid israeliano che ha colpito la scuola Fahmi Al-Jarjawi, a Gaza City, utilizzata come rifugio per sfollati palestinesi. Lo hareso noto l'Agenzia di protezione civile di Gaza. ''Il numero de imartiri nel massacro della scuola Fahmi Al-Jarjawi, nel quartiere Al-Daraj di Gaza City, è di almeno 33, con decine di feriti,soprattutto bambini, tra cui diverse donne'', ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia, all'Afp.