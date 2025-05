Papa Leone XIV si presenta con la chiusura alle coppie gay, la famiglia è composta da uomo e donna

Le sfide da affrontare con il contributo di tutti





"La Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo, ricorrendo quando necessario anche ad un linguaggio schietto, che può suscitare qualche iniziale incomprensione "La verità però - ha osservato - non è mai disgiunta dalla carità, che alla radice ha sempre la preoccupazione per la vita e il bene di ogni uomo e donna. D'altronde, nella prospettiva cristiana, la verità non è l'affermazione di principi astratti e disincarnati, ma l'incontro con la persona stessa di Cristo, che vive nella comunità dei credenti. Così la verità non ci allontana, anzi ci consente di affrontare con miglior vigore le sfide del nostro tempo, come le migrazioni, l'uso etico dell'intelligenza artificiale e la salvaguardia della nostra amata Terra. Sono sfide che richiedono l'impegno e la collaboraziondi tutti, poiché nessuno può pensare di affrontarle da solo"

"La Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che conducono, tra l'altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più frammentate e conflittuali. Occorre peraltro adoperarsi per porre rimedio alle disparità globali, che vedono opulenza e indigenza tracciare solchi profondi tra continenti, Paesi e anche all'interno di singole società", ha ammonito il Papa nel uo discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Leone XIV torna alla papamobile

Il rito di 'intronizzazione' con cui papa Prevost domenica si insedierà si svolgerà nella Basilica di San Pietro e nella Piazza. Alle 9 Leone XIV, come ha riferito ilportavoce del Vaticano, Matteo Bruni, farà il giro della Piazza in papamobile. La Piazza sarà aperta dalle 6.Il Pontefice guiderà il Regina Coeli in Piazza San Pietro al termine della messa. Quindi, nella Basilica di San Pietro saluterà le delegazioni che dovrebbero essere rese note tra stasera e domani. Il portavoce del Vaticano ha spiegato che le delegazioni saranno alla destra guardando la Piazza, come avvenuto per i funerali di papa Francesco, e la priorità nella disposizione dei posti sarà per "Italia, Stati Uniti e Perù". Quanto a eventuali incontri bilaterali tra il Papa e i Capi di Stato,il portavoce del Vaticano Bruni ha detto di "non avere ancora informazioni".