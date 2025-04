Portofino il comune più ricco, Milano la grande città, la ricchezza dell'Italia è concentrata nella pianura padana

I numeri relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2023, per all’anno d’imposta 2022, offrono interessanti spunti sull’economia italiana e sulla distribuzione del benessere tra i comuni del Paese. Confermando sentimenti diffusi e relativi miti. Portofino si conferma come il comune più ricco d’Italia, con un imponibile Irpef pro capite di oltre 90.000 euro, seguito da Lajatico (PI) con oltre 52.000 euro e Basiglio (MI) con 49.000 euro.È importante tenere presente che i centri più ricchi sono spesso a bassa densità abitativa, il che può influenzare la classifica in modo significativo con pochi spostamenti di residenti o variazioni nei redditi dei contribuenti più abbienti.

Tra le grandi città Milano si conferma al Top

Le statistiche relative alle città maggiori, con almeno 120.000 contribuenti, forniscono un quadro più stabile e significativo. Milano si conferma come il centro urbano con l’imponibile più alto, seguita da Padova e Parma. Roma – pur mantenendo un posto nella top 10 delle città più ricche d’Italia – si posiziona più staccata rispetto alle prime posizioni, con un imponibile Irpef medio superiore ai 27.000 euro.

Il Nord molto più ricco del Sud, con la pianura padana protagonista

Dal quadro dell’intera Italia, emerge una geografia del reddito ben definita, con i territori settentrionali caratterizzati da imponibili medi più elevati rispetto al Sud. La Pianura Padana, in particolare, resta l’area economicamente più prospera del Paese, con una fascia che si estende dalla Emilia Romagna fino a Milano e dintorni. Al contrario, nel Sud, in particolare in regioni come Campania, Sicilia e Calabria, si registrano imponibili medi più bassi. La Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano risultano tra le regioni con il reddito medio più alto, mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso.Complessivamente, il reddito medio delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2022 ammonta a circa 23.650 euro, con un aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è attribuito principalmente all’aumento dei redditi da pensione, lavoro dipendente e lavoro autonomo.

I 10 comuni più ricchi d’Italia: Portofino (GE)-Lajatico (PI)-Basiglio (MI)-Briaglia (CN)-Cusago (MI)-Torre d’Isola (PV)- Bogogno (NO)-Segrate (MI)-Pino Torinese (TO)- Milano

Le 10 città più ricche d’Italia :Milano -Padova- Parma-Bologna- Modena- Roma- Firenze- Brescia-Verona Torino.