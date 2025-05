Antonio Conte e il Napoli, in arrivo il si, il tecnico convinto dai programmi della società azzurra

Oggi è il giorno tanto atteso dal Napoli, dai Napoletani, Antonio Conte dirà si a De Laurentis.L’euforia dei festeggiamenti ha avuto il suo peso, ma il vero fatto nuovo sono state le garanzie che la società ha messo sul tavolo della trattativa. E’ in programma un nuovo incontro con Dela e Chiavelli per definire gli ultimi particolari. C’è un aumento dell’ingaggio, con il contratto confermato sino al 2027, più simbolico che altro, un piano già avviato per la spesa di un budget da oltre 150 milioni di euro, un ulteriore investimento per il tanto desiderato centro sportivo di proprietà. Per Antonio Conte tutto questo basta. Oltre De Bruyne c’è già un altro acquisto di peso, un attaccante. Con un ritocco in difesa, e un paio di panchinari di lusso ecco il piano per affrontare la stagione 2025/2026. Un po' quello che Conte da mesi ripete a gran voce parlando con i media, per cercare di andare oltre le 38 gare di Serie A e poter lasciare il segno in Coppa Italia e Champions League.